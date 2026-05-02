Станет ли Мадяр "новым Орбаном" для Украины: Портников - о венгерской ловушке

Виталий Портников
2 мая 2026, 07:02
Почему смена власти в Будапеште не снимает проблему закарпатских венгров и как Киеву избежать участи Северной Македонии на пути в ЕС.
Станет ли Мадяр
Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

На фоне возможной смены власти в Венгрии и заявлений Петера Мадяра о правах национальных меньшинств Украина сталкивается с новым дипломатическим вызовом на пути в ЕС. В этом тексте анализируется, чем позиция вероятного премьера отличается от шантажа Виктора Орбана. Известный политический обозреватель и публицист Виталий Портников разбирает истинные мотивы венгерского политика и глобальные риски для украинской евроинтеграции. Публикуем ключевые мысли автора о необходимости компромиссов.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр еще до вступления в должность поставил условие: разблокирование переговоров Украины с ЕС — в обмен на расширение прав украинских граждан венгерского происхождения. Агентство Bloomberg подтверждает — эти условия напоминают то, с чем выступал Орбан. И некоторые уже поспешили сказать: вот и новый Орбан, только моложе.

Я бы не спешил.

Да, позиция схожа. Но есть вещи, которые принципиально отличают ситуацию. Орбан блокировал Украину потому, что это было частью его глобальной игры — с Путиным, с Трампом, со всем тем, что он выстраивал годами. Для Мадяра ситуация с венгерским меньшинством в Закарпатье — это демонстрация способности решать вопросы, которые не решал Орбан. Разница принципиальная.

ФИДЕС уже характеризует конкурента в своей пропаганде как человека, который предает интересы венгров за рубежом. То есть любой шаг, который будет выглядеть как капитуляция перед Брюсселем или Киевом, сразу станет оружием в руках оппонентов. А Мадяру нужно доказать свою эффективность — показать, что конструктивный подход дает больше результатов, чем скандалы Орбана.

И здесь самое интересное. То, что для Орбана было поводом — заблокировать все и найти для этого веские аргументы — для Мадяра является причиной, то есть реальной целью. Он хочет решать вопросы венгров, а не использовать их.

Для Украины это означает: если дипломатия сработает — проблема уйдет. Но если Зеленский попытается давить на Мадяра так же, как привык давить на партнеров по переговорам — ничего не выйдет. Мадяр сам себе Зеленский.

Проще говоря — Зеленскому придется дать Мадяру нечто, что можно было бы назвать компромиссом. И тогда переговорный процесс сдвинется с мертвой точки.

Но это еще не все. Есть более серьезная проблема, которую венгерский вопрос лишь иллюстрирует.

Для вступления в ЕС Украине нужно взаимопонимание с соседями. Без этого никакая евроинтеграция невозможна — даже если мы успешно закроем все переговорные главы. И здесь дело не только в Венгрии. Болгария годами блокирует переговоры Северной Македонии — из-за истории, из-за идентичности. Если Украина не найдет формулу дипломатии, позволяющую решать такие сложные двусторонние вопросы, нашу евроинтеграцию ждет та же участь.

Только в отличие от Северной Македонии мы тогда окажемся не в "серой зоне"￼.

Мы окажемся в зоне влияния Путина.

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Разрушены дома, есть раненые: россияне атаковали Украину дронами

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночь

