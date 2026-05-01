Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФ

Атака дронов

На фоне роста интенсивности воздушных атак России все большее внимание приобретает эффективность украинской противовоздушной обороны. В центре обсуждения рекордные объемы применения дронов-камикадзе и динамика их перехвата. Военный аналитик Александр Коваленко оценивает тенденции атак и делает выводы о возможностях ПВО противостоять новым вызовам. Подробнее об итогах и рисках – в материале автора.

В апреле был установлен абсолютный рекорд применения дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и дронов-приманок "Гербер"/"Пародий" – 6 441 из которых было сбито 5 862 или 92% целей.

Предыдущий рекорд налётов был установлен в июле 2025-го – 6 394 средства террора.

Подводя итоги налётов за первую неделю апреля, я отмечал, что месяц может стать рекордным, с учётом крайне высокой интенсивности налётов.

На себя так же обращает внимание высокие показатели перехватов. В июле 2025, когда РОВ применили предыдущие рекордные 6 394 дрона, перехвачено было 5 687 или 89% целей. В целом же одним из худших показателей перехватов в 2025-м было 81% целей.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

