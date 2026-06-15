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Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженного

Виктор Ягун
15 июня 2026, 19:10
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Вслед за атакой на Киево-Печерскую лавру Россия может нанести удары по Михайловскому Златоверхому собору, Софии и Национальному военному мемориальному кладбищу.
Россия может нанести удар по Национальному военному кладбищу – Ягун
Россия нанесла удар по Лавре, под угрозой София и Михайловский Златоверхий – Ягун / Коллаж: Главред

Во время очередной массированной атаки Россия нанесла удары по Киево-Печерской лавре, киностудии Довженко и другим культурным объектам. Эти атаки в очередной раз продемонстрировали, что Кремль все чаще пытается бить не только по критической инфраструктуре, но и по культурным и религиозным памятникам, стремясь уничтожить не только украинскую государственность, но и саму память о существовании Украины. Генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун объяснил Главреду, почему Россия взялась за уничтожение культурных и исторических объектов Украины и нужен ли ответный удар по Мосфильму или Собору Василия Блаженного на Красной площади.

Киево-Печерская лавра, Мистецький арсенал, киностудия имени Довженко, Дом органной и камерной музыки в Днепре и Харьковский художественный музей были повреждены в результате российской ракетно-дроновой атаки всего за одну ночь. Не исключаю, что в ближайшее время россияне нанесут удар и по Национальному военному мемориальному кладбищу, где хоронят погибших украинских воинов. Ведь мы имеем дело с террористами. И хотя логику террористов понять сложно, в данном случае цель очевидна: российские террористы пытаются стереть нашу историю и память о нашем существовании, как будто никаких украинцев нет и никогда не было.

Именно поэтому Россия нанесла удары по Лавре, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно поэтому она ударила по киностудии имени Довженко, в результате чего была уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В частности, вместе с исторической одеждой были утрачены оригинальные костюмы, созданные для культовых фильмов Сергея Параджанова, в том числе для картины Тени забытых предков. Именно поэтому россияне ранее наносили удары по Львовскому национальному университету природопользования в Дублянах, где учился Степан Бандера. Именно поэтому был уничтожен и музей Коновальца. Именно поэтому "шахед" ударил рядом с памятником Бандере во Львове. И таких примеров много. Так что это не случайность.

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Еще в 1990-1991 годах, во времена Советского Союза, я сталкивался с подобным. Тогда по приказу Москвы в Старом Угринове были взорваны памятники Бандере и Коновальцу, памятник Коновальцу – в Зашкове, памятник украинским воинам дивизии "Галичина" – в селе Ясенов и т. д. Мы все это уже проходили, потому что Москва, много рассказывая о своих "скрепах", на самом деле очень боится правды.

Поэтому удары по историческим и культурным объектам – это российский террор, цель которого состоит в стирании любой памяти.

Особенно показательными и символическими являются удары по Киево-Печерской лавре, которая десятилетиями считалась оплотом УПЦ МП. Так Россия фактически признала потерю контроля над украинским религиозным пространством. И удар по Лавре Москва нанесла по известному российскому принципу: "Так не доставайся же ты никому!". То есть если эта святыня уже не наша, то не будет и вашей. Цель снова та же – уничтожить все украинское, а потом рассказывать о какой-то "древней русской культуре" вблизи Онежского озера, где россияне роют-копают, но не могут найти ни одной стрелы. Москва, не имея собственной истории, пытается присвоить нашу.

Ударами по Лавре Россия в очередной раз продемонстрировала, что для нее нет ничего святого. Именно поэтому она атакует церкви и храмы. Даже когда россияне били по Главному управлению разведки, они почему-то попали не в огромное административное здание, а в маленькую часовню посреди двора. Сколько церквей уже уничтожено в Украине, сколько музеев сожжено! Вспомните удары по музею Сковороды, разграбление музеев Айвазовского и других художников. Именно поэтому мы говорим о рашизме как о продолжении нацизма – именно нацизма, а не фашизма. Россияне настолько высокомерно относятся к другим народам, что, если чья-то культура выше или древнее, они пытаются ее уничтожить.

Кроме того, нанося удары по Лавре и киностудии Довженко, россияне пытаются спровоцировать Украину на зеркальный ответ, чтобы потом доказывать, что мы, мол, "один народ" и воюем одинаковыми методами. Впрочем, мы не будем бить по Мосфильму или Собору Василия Блаженного на Красной площади, хотя хотелось бы. Наши ракеты летят по другим целям – например, по заводам, где производят компоненты для российских ракет.

Кстати, несмотря на анонсированные российскими властями удары по центрам принятия решений, бить по таким целям Россия не будет: в Кремле прекрасно понимают, что на подобные удары Украина способна ответить.

Если говорить о культурных и исторических объектах, которые могут стать жертвами новых атак России, то таких в Киеве хватает. Не исключаю, что россияне могут попытаться нанести удары по Михайловскому Златоверхому собору и Софии Киевской.

Такие удары по сердцу Киева и его святыням могут быть также попыткой Кремля отвлечь яркой картинкой внимание россиян от неудач на войне. В частности, от того, что сейчас происходит в Крыму: топливного кризиса, уничтожения мостов и расширения Украиной огневого контроля над логистическими путями, питающими полуостров. Но вряд ли это будет отвлекать внимание надолго. День или два россияне будут радоваться кадрам Лавры в огне, но потом вернутся к собственным проблемам – в частности, к дефициту топлива. Кремль уже упустил время, когда такие приемы действительно срабатывали.

Виктор Ягун, генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности, специально для Главреда

О персоне: Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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