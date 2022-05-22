УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Стальная фига для Путина: почему Западу нельзя допустить победы России

Юрий Радухин

публицист, политический эксперт

22 мая 2022, 06:29

Украине необходима победа в этой войне, а не выигрыш. Только победа позволит заключить мирный договор на условиях Украины и её западных союзников.

Владимир Путин
Если Владимир Путин выйдет победителем из войны в Украине, угроза для мира никуда не исчезнет / Фото УНИАН

Геополитические интересы США, Украины и Великобритании - совпадают. Поэтому никаких переговоров по желанию Путина и его консервов в ЕС - Макрона, Шольца и Драги - не будет.

Отмыть бункерного люцифера и сохранять ему морду лица, заключая Минск III, никто не намерен. Вместо замороженного конфликта Путин и его адепты получат от украинского народа, ВСУ и президента Зеленского - замороженную стальную фигу и кулак под нос.

В июле начнётся контрнаступление и в этой войне мы победим, а не выиграем. Что означает: выгоним оккупантов с нашей земли, включая Крым и Донбасс, и восстановим территориальную целостность нашей державы в международных границах 1991 года. Переговоры будут после Победы и на условиях Украины и её основных партнёров - США и Великобритании. Международное сообщество не имеет права указывать Украине в каком месте мы должны остановить войну и заморозить конфликт.

Украине судьба больше не предоставит второго подобного шанса, когда весь мир удалось объединить против агрессора Путина. Враг остался один и без cоюзников. Адские Санкции разрушают его экономику и ВСУ уже уничтожили 30% его армии.

Путин обязан предстать, как военный преступник, перед спецтрибуналом вместе с его бандой и получить заслуженное наказание.

Запад никогда до конца не понимает России. Оставить РФ в формате её нынешнего государственного имперского устройства и управления - это экзистенциальная угроза всему человечеству. В России сейчас сильно развиты центробежные силы в национальных федеральных округах. Они просто боятся и не могут начать освободительные движения. Вот вам будущие суверенные Национальные республики.

Читайте такжеУкраина обязана остановить шабаш ПутинаРусские сегодня не имеют своего Национального федерального округа. Поэтому Российской народной республикой будет Москва и всё, что до Уральского хребта. Кроме Татарстана. Опыт у них есть большой как это делать. В Украине даже "ДНР" и "ЛНР" создали. Мир когда-нибудь слышал о существовании луганского или донецкого народа или нации? Нет, а их народные республики есть. Умудрились создать. Русский народ есть, а у него нет даже федерального округа. Так что русским пора позаботиться о своей Суверенной народной республике - РНР со столицей в Москве.

Друзьям Путина в старой Европе следует раз и навсегда осознать несколько принципиальных моментов:

Первый. Россия при нынешнем государственном устройстве никогда не позволит сохранить существующий миропорядок и архитектуру Гарантий Безопасности. Мир всегда будет или на пороге войны, либо в войне. И в перманентном хаосе. Без хаоса в мире Россия нежизнеспособна.

Второй. Идентичность россиян опирается на имперский великодержавный шовинизм. Это скрепный яд, который течёт по сосудам границ федеральных округов и он всегда будет наркотиком и движущей силой войн и завоеваний чужих земель с целью приумножения своих территорий. Россияне великие, только когда их территории необъятны и процесс новых территориальных завоеваний не останавливается. Перманентная война, которая Украиной не ограничится, если в РФ всё оставить после Победы как есть. После Путина будет такой же Мутин, которому система режима и народ не позволят быть другим.

После Украины варвары пойдут на Запад, в Европу. Необходимо разрушить условия, в которых формируется имперская шовинистическая идентичность. Разрушить нынешнюю форму государственности РФ.

Третий. Победа необходима Украине в этой войне, а не выигрыш. Только Победа позволит заключить Мирный Договор на условиях Украины и её западных союзников и партнёров. Понадобится временное переходное правительство, которое выполнит все статьи, пункты и подпункты Мирового Соглашения под неусыпным контролем специально созданной Международной комиссии или Совета.

Читайте такжеПочему Путин гораздо страшнее Гитлера, а россияне – хуже гитлеровцевКонечно, изначально следует провести демилитаризацию и денуклиацию (ядерное разоружение РФ). Словом, прецеденты в истории уже были. Германия после 1945 года.

Только такая Россия не сможет вести войны, угрожать и воевать с соседями и станет мирной созидательной страной, занятой своим развитием и повышением стандартов жизни. Только таким путём можно спасти от России человечество, и Россию от самой себя.

война в Украине Владимир Путин Юрий Радухин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:00

День святого Николая Вешнего 22 мая: что делать в его праздник в мае

06:38

Арестович назвал одну из главных задач России на теперешнем этапе войныВидео

06:29

Стальная фига для Путина: почему Западу нельзя допустить победы Россиимнение

05:40

Украина уничтожит Крымский мост, если будет операция по Крыму – ЗагороднийВидео

05:10

Как выглядит танцующий ковер из Kalush Orchestra без маски - МС КилимМэн в реальной жизни

Реклама
04:49

Каких женщин выбирают мужчины: главные два качества

04:30

Дали пожизненное: звезде Побега из Шоушенка Моргану Фримену запретили въезд в РФ

04:10

На Украину налетит ураган и ударит "мороз": синоптики предупредили о мощном штормеВидео

03:56

Свадьба во время войны: судья Мастер-шеф вышла замуж

03:35

Когда в Украине "разрулят" топливный кризис: эксперт назвал сроки и способы

03:31

Как быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагара

03:19

Алла Пугачева прокомментировала развод с Максимом Галкиным

03:01

Женский гороскоп на неделю 23-29 мая: Овнам – исполнение желаний, Львам – враги, Козерогам – зависть

02:14

Самоубийство или "хлопок" в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу Путина

01:35

Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе "вагнеровцев"

01:28

"Путин отравлен": Даша Астафьева в одном одеяле сделала пикантное предсказаниеВидео

00:51

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

00:31

"Нацисты сами все разбомбили": Макаревич прокомментировал расстрел эко-парка в Харькове рашистами

00:26

Сложная ситуация: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк -ЗеленскийВидео

00:01

В Рубежном буряты по-варварски выловили из озера декоративных карпов и съели

Реклама
21 мая, суббота
23:31

Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критикуВидео

23:27

ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя, идут бои - Арестович

23:12

Россия 85 дней воюет не с НАТО, а с Украиной: диалога не будет, пока Москва не прозреет – ПодолякВидео

23:03

Маша Ефросинина показала прощальный подарок от мужа

22:59

Искала в поле среди трупов: мама украинского бойца вывезла сама тело сына в багажнике из-под ХерсонаВидео

22:51

В Мариуполе рашисты создают "добровольные" дружиныВидео

22:25

Войска РФ форсировали Северский Донец: ВСУ нанесли удар по врагу и разнесли понтонную переправуВидео

22:22

Оккупанты убили известного украинского футболистаВидео

22:09

Нет воли: Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП - Bild

21:39

Певица Камалия рассказала, зачем во время войны обращался к ней Владимир ЗеленскийВидео

21:26

Американские гаубицы М777 отправляются из США на помощь ВСУ для борьбы с войсками РФВидео

21:23

Уже скоро: оккультист назвал точную дату смерти ПутинаВидео

21:12

Сын Виктора Павлика попал в больницу с сильными болями

21:11

ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России

21:03

Украинские военные точным ударом уничтожили пушку Пион оккупантов: зрелищное видеоВидео

20:40

Блокада Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО: Эрдоган назвал условие АнкарыВидео

20:27

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:25

Только Украина будет определять, когда и как закончится война - Кулеба

20:23

Обмен Медведчука: в России удивили вариантомВидео

19:55

Войска РФ обстреливают населенные пункты на Харьковщине, чтобы не пустить ВСУ на границу – ГенштабВидео

Реклама
19:48

Начнется мощное наступление: известный оккультист назвал решающие даты войны - гороскоп для УкраиныВидео

19:18

В женских лосинах и в галошах: жители Харьковщины удивлены внешним видом рашистов

19:13

Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию и готовят мощное наступление - ГенштабВидео

18:59

На Луганщине русские не успели убежать от выстрела из украинского гранатомета: яркое видеоВидео

18:50

Армия Украины сможет пойти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца – CITВидео

18:42

Регионы уйдут в свободное плавание: что произойдет, когда Россия развалитсямнение

18:37

"У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе": дочь скандальной Снежаны Егоровой покинула Украину

18:34

"Нелюди и убийцы": главный тренер сборной Украины по футболу набросился на россиянВидео

18:31

Брюссель обсуждает нефтяное эмбарго против РФ без согласия Венгрии - вице-президент Европарламента

18:04

Выехать из города невозможно: Мариуполь взяли под контроль кадыровцыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять