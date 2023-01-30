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Сталин бы за такое расстрелял парочку генералов

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

30 января 2023, 19:20
Одним из факторов роста потерь у российских оккупантов стало большое количество непрофессиональных, плохо обученных военнослужащих.
российские военные, армия РФ
Январь 2023 стал самым рекордным по количеству уничтоженных российских оккупантов / фото ua.depositphotos.com

Теперь без гипотез.

Январь 2023 стал самым рекордным по количеству уничтоженных российских оккупантов.

Сегодня этот показатель ликвидированных в Украине россиян перевалил за 20 тыс., а по завершению месяца явно будет более 21 тыс.

На рост данного показателя повлияло 3 фактора

Прежде всего, это, конечно же, рост интенсивности боевых действий. В то время как кто-то ожидал от зимы некой паузы и заморозки БД, я наоборот, был уверен в том, что погодные условия не повлияют на них по степени накала и даже наоборот, сильные морозы могут позволить расширить фронт действий.

Вторым фактором роста потерь у РОВ стало большое количество непрофессиональных, плохо обученных военнослужащих - чмонь и зэков в составе ЧВК "Вагнер". По сути, что с первыми, что со вторыми, особенно со вторыми, их командование ведёт себя как со скотом на убой и не более того.

Третий фактор - это отсутствие в российских войсках штатной комплектации средне и легкобронированной техники. Особо мало её сейчас наблюдается в подразделениях ЧВК "Вагнер", которые возвращаются к своим пехотным истокам. В свою очередь, это приводит к росту потерь при штурмах.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что результатом бездарного и бесчеловечного командования РОВ, отсутствия профессиональной и качественной составляющей в подразделениях и дефицит техники, приводят суммарно вот к таким рекордам по нейтрализации оккупантов.

И в контексте этого, хочется поднять вопрос раненных, пленных и общих потерь за неполный месяц. А ведь и вправду, каковы итоговые потери у РОВ за месяц по всем позициям: 200, 300, 400? Уж точно не 30 тыс. и не думаю, что даже 40 тыс. А даже если и так, общие потери 60 тыс. - это же...

Даже не знаю. Потерять за январь 60 тысяч личного состава и преподнести путину на блюдечке какой-то Соледар... Сталин бы, например, за такое расстрелял парочку генералов, а то и больше. Хотя в тактике и стратегии, при отсутствии мозгов, страх бы ничего не изменил.

Но даже не о том речь, а о том, что при таких потерях, командование РОВ каждый месяц озабочено, в первую очередь, вопросом их компенсации, как людских, так и по технике, а отнюдь не планомерным формированием ударной группировки, для наступления 2.0.

Если и говорить о наступлении 2.0, то в случае его начала в ближайшее время командованием РОВ, то его готовность на предельно низком уровне и не позволит провести захват больших территорий, площадь до области. А вот потери подразделения РОВ понесут критические по всем показателям.

Наблюдаем!

Источник

война в Украине российские войска Александр Коваленко
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