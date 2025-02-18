Стали известны новые требования Путина

Верховный Саламандр Путин фактически обращается к Трампу с предложением вместе разрушить "ваш", то есть западный свободный мир.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Карел Чапек в своей лучшей книге "Война с саламандрами" примерно описал российские требования на предстоящих российско-американских переговорах.

"От имени всех саламандр мира Верховный Саламандр предлагает вам сотрудничество. Вы будете вместе с нами разрушать ваш мир.

Верховный Саламандр готов прекратить военные действия, но лишь на следующих условиях:

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1. Великобритания принесет извинения саламандрам за вышеперечисленные обиды.

2. Она отменит все запреты на поставки саламандрам.

3. В виде компенсации она

безвозмездно уступит саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы они могли устроить там новые берега и морские бухты...".

Напомню, что в книге Чапека саламандры, перенявшие современные технологии у людей, начали преобразовывать мир под свои нужды. Под руководством Верховного Саламандра они приступили к затоплению суши для привычной им подводной жизни. Слабое и разобщенное человеческое сообщество не смогло им противостоять.

"Война с Саламандрами" воспринималась как памфлет, направленный против гитлеровской Германии и ее европейских "умиротворителей". Но этот роман давно уже приобрел новый смысл. К современной экспансии путинской России он подходит еще точнее.

Чапек предугадал суть российских предложений нынешней американской администрации. Верховный Саламандр Путин фактически обращается к Трампу с предложением вместе разрушить "ваш", то есть западный свободный мир. Трамп, впрочем, этим и так активно занимается.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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