Стали известны новые требования Путина

Карел Чапек в своей лучшей книге "Война с саламандрами" примерно описал российские требования на предстоящих российско-американских переговорах.
"От имени всех саламандр мира Верховный Саламандр предлагает вам сотрудничество. Вы будете вместе с нами разрушать ваш мир.
Верховный Саламандр готов прекратить военные действия, но лишь на следующих условиях:
1. Великобритания принесет извинения саламандрам за вышеперечисленные обиды.
2. Она отменит все запреты на поставки саламандрам.
3. В виде компенсации она
безвозмездно уступит саламандрам район нижнего течения рек в Пенджабе, чтобы они могли устроить там новые берега и морские бухты...".
Напомню, что в книге Чапека саламандры, перенявшие современные технологии у людей, начали преобразовывать мир под свои нужды. Под руководством Верховного Саламандра они приступили к затоплению суши для привычной им подводной жизни. Слабое и разобщенное человеческое сообщество не смогло им противостоять.
"Война с Саламандрами" воспринималась как памфлет, направленный против гитлеровской Германии и ее европейских "умиротворителей". Но этот роман давно уже приобрел новый смысл. К современной экспансии путинской России он подходит еще точнее.
Чапек предугадал суть российских предложений нынешней американской администрации. Верховный Саламандр Путин фактически обращается к Трампу с предложением вместе разрушить "ваш", то есть западный свободный мир. Трамп, впрочем, этим и так активно занимается.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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