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Прогиб под дьявола

Александр Сотник
20 февраля 2025, 06:21
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Сегодня Европа готовится к столкновению с красным монстром, наращивая оборонный сектор, но до сих пор безоговорочно не верит в то, что он способен на это пойти.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / фото: скриншот из видео

Когда рыжий миротворец заключал сделку с талибами – он думал только о своей крутизне: о том, как его сейчас догонит мировая общественность и увенчает Нобелевской премией Мира. Но не догнала. А вот вывод американских войск из Афганистана превратился в позор для США и катастрофу для Афганистана. Сегодня пушистые дикари – верные друзья Путина, а в Афганистане даже музыка запрещена.

Зато рыжий мошенник с удовольствием окунал в помои старого Байдена, приписывая ему позорный вывод войск. Толпа тупоголовых реднеков с удовольствием поглощала этот микс вранья и ненависти, кивала черепушками и размахивала флагами "МАГИ". Теперь же ржавый Донни решил провернуть свою гениальную сделку с самими русскими, которые ждут – не дождутся желаемой передышки. Кстати, Трамп не врет, когда повторяет, как Попка: "Будь я президентом – при мне бы эта война не началась!" Действительно, не началась бы.

видео дня

Потому что он на пару с плешивым подельником выкрутил бы ситуацию так, что Зеленский бы прогнулся, и лег под Кремль. А остальное было бы делом техники. Зеленский и так бредил глупостями, повторяя, что "надо просто перестать стрелять". Но администрация Байдена предупреждала его: "Русские готовятся напасть, готовься". И они вторглись, и не Зеленский, а сам народ Украины сказал свое веское слово: "Не возьмешь, мурло ка**пское…" И оказал такое сопротивление, что кровавые сопли размазались по всей широкой большевистской морде. Ни за три дня, ни за три месяца, ни даже за три года покорить Украину не получилось. Теперь у истощенного красного зверя осталась только одна надежда: Трамп – принудитель к миру. Но принуждать он должен не агрессора, а жертву.

Рашистские черти уже предвкушают победу. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев уже встретился с командой Трампа и пришел в восторг от уровня взаимопониманий.

"Все, что я могу сказать — это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы", - помахивая хвостом, отстучал копытом Дмитриев и заключил: "Считаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для мира!" Вербальные поучения вице-президента США Джей Ди Вэнса, произнесенные им на Мюнхенской конференции по безопасности, не оставили никаких сомнений: между Европой и трампистскими США пролегла пропасть, которая будет только расширяться.

Европейские элиты возмущены: еще восемь месяцев назад никто и понятия не имел, кто такой Джей Ди Вэнс. Головка этого прыщика даже не наблюдалась на политическом теле планеты, но уже сейчас он высунулся и с видом напыщенного гуру принялся рассуждать о демократических первоосновах, которые попрали в Европе. И такой кремлевской серой у него изо рта понесло, что Макрон срочно созвал саммит глав стран ЕС, чтобы выработать общий путь к достижению справедливого мира. Ибо то, что предлагает Трамп – это даже не сделка. Это – обтяпывание дельца двумя жуликоватыми подельниками. Ни Лавров, ни Трамп не считают, что за столом переговоров есть место для Европы.

Для Украины – так и быть, найдется местечко где-нибудь в углу стола, а интересы ЕС – это лишнее. По большому счету, собеседовать с дьяволом нельзя. Ему даже ультиматумов ставить не нужно, поскольку он охотно вовлечет вас в переговорный процесс, где заболтает и обманет. Дьявола надо только уничтожать – системно и методично. Чтобы вой стоял на болотах, чтобы чертики с триколорами шмыгали по своим же подворотням, роняя от страха в штаны кирпичи. Нужно создать антира**истскую коалицию и несколько армейских корпусов: балтийский, польский, немецкий, французский, британский, чешский. Решить вопрос с координацией и, разработав единую стратегию, вступить в процесс освобождения Украины. Чтобы после мощных ударов авиации по позициям агрессора, шли вперед ВСУ, производя первоначальную зачистку, а окончательно дочищали уже силы коалиции. И так – шаг за шагом, пункт за пунктом: пока вся территория Украины не будет освобождена.

Взбесятся ли Путин с Трампом? – непременно. Но что сделает Трамп? Создаст ржаво-плешивую коалицию и объявит Европе войну? Он, скорее, потеряет интерес к этой теме, поняв, что сделка протухла, и никакого профита от нее он не получит. А вот крыса может и нырнуть в выгребную бункер-яму и оттуда отдать ядерный приказ. Здесь могут быть два варианта: либо он нанесет гибридный удар, спровоцировав новый Чернобыль на оккупированной Запорожской АЭС, либо совсем слетит с катушек и саданет тактической ядеркой по силам коалиционных войск – для того, чтобы нанести максимальный людской ущерб и сделать Европе очень больно.

Возможно, ударов будет несколько, а первый – предупредительный – он сделает по подразделениям ВСУ в Курской области, повредив Курскую АЭС и обвинив в этом преступлении Украину. Именно после этого, минуя политесы и предупреждения, нужно будет нанести по пещере всесокрушающий удар. По центрам принятия решений, аэродромам и военным базам, объектам энергетики и военной промышленности. Погрузить пещеру во мрак и болотную трясину. Да, ведьмы будут выть на всю планету.

Да, подгэбневанный Трамп будет потрясать кулаками. Но альтернативой этому может быть только Третья мировая. Знаете, что будет, если сейчас Европа моргнет и займет робкую выжидательную позицию? Путин получит время для живительной передышки – на правах победителя. Он накачает пещерных зомбаков бациллой реваншизма, и поднимет уровень победобесия до космических высот.

А потом, восстановившись и вооружившись, ринется на страны Балтии, с целью "вернуть свои, исконно советские земли". Ринется уже с участием беларусов и украинцев с захваченных территорий, будучи убежденным в том, что никакое трусливое НАТО не рискнет принять вызов и вступиться за какую-то там условную Эстонию. А потом будет либо большая ядерная война, либо – прогиб под Дьявола под знаменами Орбанов и прочих Фицо. С восстановлением орбиты большевистского влияния над странами Восточной Европы.

Когда в 2000-м Путин пришел к власти – никто не верил, что он сможет восстановить в стране атмосферу тотального страха. В 2010-м Запад не поверил в реваншистские намерения Путина, невзирая на вторжение в Грузию в 2008-м, и даже "перезагрузил" отношения. В 2014-м Запад не хотел верить в планы Путина воевать с Украиной. Сегодня Европа готовится к столкновению с красным монстром, наращивая оборонный сектор, но до сих пор безоговорочно не верит в то, что он способен на это пойти. А он рискнет, если его не разгромить прямо сейчас. Ведь, как бы цинично это ни звучало, но воевать на чужой территории все-таки проще, чем отбивать ракетные удары русских на своей…

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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