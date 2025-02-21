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Тотальный шторм: что придумала РФ к 24 февраля

Алексей Копытько
21 февраля 2025, 08:10
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Критический период – до конца марта, поскольку Европа будет способна только на косметические или индивидуальные решения.
Переговоры в Саудовской Аравии
Переговоры в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Захарова, скриншот из видео

Эр-Рияд – город контрастов.

Смотрите.

С одной стороны.

видео дня

• Марко Рубио – 54 годика.

• Майкл Уолтц – 51 годик.

• Стив Виткофф – 68 годиков (почти).

С другой стороны.

• Сергей Лавров – 75 годиков (почти)

• Юрий Ушаков – 78 годиков (почти)

• Кирилл Дмитриев – 50 годиков (почти)

• Сергей Нарышкин (пока в запасе) – 70 годиков.

По итогам встречи масса комментариев на тему того, что обозначилась некая связка Виткофф – Дмитриев, они будут вести предметный разговор о деньгах.

Остаются пары Лавров-Ушаков против Рубио-Уолтц для геополитических танцев.

Между ними разница – поколение.

Фото и синхроны на видео демонстрируют, что Лавров-Ушаков смотрят на своих визави как на маленькое пиво. Для них это последние бои в карьере, подведение черты. Американцы же в расцвете сил с перспективой ещё лет 20 (4-5 электоральных циклов) активно бороться на арене.

Гадание по фотографиям подводит к мысли, что РФ может подвинуться по ресурсным вопросам, но не подвинется по политическим хотелкам и безопасности. И в этом кто-то должен быть виноват.

Виноватой в этом ВНЕЗАПНО и СРАЗУ ЖЕ после Эр-Рияда начали делать Украину.

Я ж не зря писал: мы ещё узнаем, что сами на себя напали. Уже почти.

Прогноз такой. Примерно до 1 марта (особенно к 24.02) будет тотальный шторм. Россияне попытаются обострить всё, что смогут.

Критический период – до конца марта, поскольку Европа будет способна только на косметические или индивидуальные решения. А у россиян ещё точно будут силы ползти. Сейчас воспрянет всё придавленное лобби, которое будет толкать отдельные страны на сепаратные переговоры.

Не надо оскорблять Трампа. Надо делать своё. Ковбои имеют свойство наскакивать и отскакивать.

Тем, кто болезненно воспринимает эти качели, я советую максимально ограничить, вплоть до полного отключения, информканалы. Готовьте рассаду, чините садовые инструменты, читайте книги, обеспечивайте быт. Вы убедитесь, что реальность не развалится.

Поддержка фронта. Жизнеобеспечение и поддержка близких. Кооперация.

Ситуация очень похожа на февраль-март 2022 г. Тогда были в одиночестве, и сейчас к этому близки.

Это изменится.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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