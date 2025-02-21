Тотальный шторм: что придумала РФ к 24 февраля

Эр-Рияд – город контрастов.
Смотрите.
С одной стороны.
• Марко Рубио – 54 годика.
• Майкл Уолтц – 51 годик.
• Стив Виткофф – 68 годиков (почти).
С другой стороны.
• Сергей Лавров – 75 годиков (почти)
• Юрий Ушаков – 78 годиков (почти)
• Кирилл Дмитриев – 50 годиков (почти)
• Сергей Нарышкин (пока в запасе) – 70 годиков.
По итогам встречи масса комментариев на тему того, что обозначилась некая связка Виткофф – Дмитриев, они будут вести предметный разговор о деньгах.
Остаются пары Лавров-Ушаков против Рубио-Уолтц для геополитических танцев.
Между ними разница – поколение.
Фото и синхроны на видео демонстрируют, что Лавров-Ушаков смотрят на своих визави как на маленькое пиво. Для них это последние бои в карьере, подведение черты. Американцы же в расцвете сил с перспективой ещё лет 20 (4-5 электоральных циклов) активно бороться на арене.
Гадание по фотографиям подводит к мысли, что РФ может подвинуться по ресурсным вопросам, но не подвинется по политическим хотелкам и безопасности. И в этом кто-то должен быть виноват.
Виноватой в этом ВНЕЗАПНО и СРАЗУ ЖЕ после Эр-Рияда начали делать Украину.
Я ж не зря писал: мы ещё узнаем, что сами на себя напали. Уже почти.
Прогноз такой. Примерно до 1 марта (особенно к 24.02) будет тотальный шторм. Россияне попытаются обострить всё, что смогут.
Критический период – до конца марта, поскольку Европа будет способна только на косметические или индивидуальные решения. А у россиян ещё точно будут силы ползти. Сейчас воспрянет всё придавленное лобби, которое будет толкать отдельные страны на сепаратные переговоры.
Не надо оскорблять Трампа. Надо делать своё. Ковбои имеют свойство наскакивать и отскакивать.
Тем, кто болезненно воспринимает эти качели, я советую максимально ограничить, вплоть до полного отключения, информканалы. Готовьте рассаду, чините садовые инструменты, читайте книги, обеспечивайте быт. Вы убедитесь, что реальность не развалится.
Поддержка фронта. Жизнеобеспечение и поддержка близких. Кооперация.
Ситуация очень похожа на февраль-март 2022 г. Тогда были в одиночестве, и сейчас к этому близки.
Это изменится.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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