Что привело Трампа к состоянию несдерживаемого словесного поноса?

Дональд Трамп не классический политик, поэтому во взаимодействии с ним не должно быть классической дипломатии, политкорректности, великосветских реверансов.

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Трамп оскандалился / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, twitter.com/USEmbassyKyiv

Трамп…

За последние сутки Дональда Трампа в нашем информационном пространстве было больше чем когда либо. Что же, после самого эмоционального этапа восприятия любой информации и немного остыв, давайте расставим точки над "ї", как в вопросах восприятия заявлений 47-го президента США, так и вероятных последующих событий.

Но, прежде всего, хочу напомнить 2024-й год, когда многие, после победы Дональда Трампа на выборах, задавались простым вопросом: "Что дальше?" Я тогда называл Дональда Трампа человеком-казино. И, взаимодействуя с Трампом, вы взаимодействуете с казино, делаете ставку на чёрное или красное и в зависимости от того, какой цвет сыграет, вы будете на "крыше мира", или в проигрыше.

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Но, бывают редкие случаи, когда и само казино проигрывает…

Как я неоднократно отмечал, Дональд Трамп не классический политик, поэтому во взаимодействии с ним не должно быть классической дипломатии, политкорректности, великосветских реверансов. Дональд Трамп бизнесмен, торгаш, который именно так и будет вести свои дела, без оглядки на стратегию, дипломатию и прочие тонкости международных отношений. И если в первую каденцию он более-менее балансировал между внутренним "Я" торгаша и постом президента, то сейчас торгаш пустился во все тяжкие. Но это пока.

Дональд Трамп ожидаемо стартовал с приоритетом для него будущей экономической войны с Китаем. Это для него главная цель и все остальные вопросы, в том числе и Украина – второстепенные. И начал свою каденцию Трамп именно с точечных ударов по интересам Китая, в Гренландии, в Панаме. Результат? Результат нулевой.

Трампа постигла неудача с 51-м штатом США – Канадой, где отмечается волна консолидации канадцев, в унисон освистывающих гимн США на хоккейных матчах. И не менее болезненным для США стал отказ Киева от кабальных условий по получению контроля над редкоземельным металлами в Украине. Украина предлагала равные права, бизнес-инвестиции, а не рабовладельческие условия на уровне захвата и полного контроля. И этот отказ для Трампа, как бизнесмена, вкусившего лёгкую победу и перспективу нажиться на богатствах Украины, без как таковой помощи стране, стал серьёзной пощёчиной, приведшей 47-го президента США к состоянию несдерживаемого словесного поноса.

Подведём итоги?

Прошёл месяц после инаугурации 47-го президента США, а он так ничего из обещанного и крайне громогласно заявленного так и не достиг, а как-раз наоборот – отдалился от возможности реализации поставленных задач. И это видит весь мир. Весь мир видит насколько увяз в словоблудии Дональд Трамп, заводя себя в состояние изоляционизма, в отношениях с Европой и приближая этот момент в отношениях с Украиной. При этом наблюдают за одним фиаско Белого дома за другим и в Поднебесной, где очень хорошо оценивают потенциал США, в чём они сильны, в чём на них можно давить.

А теперь самое интересное – Трамп это флюгер.

То, что говорит Трамп, он не всегда делает, а делает, что никогда не анонсировал. Поэтому, его слова не всегда соответствуют его действиям. Просто посмотрите, кто окружает Дональда Трампа. Джей Ди Венс ещё несколько лет назад называл Трампа нацистом, а сегодня он его вице-президент. Илон Маск критиковал Дональда Трампа на протяжении его первой каденции, а сегодня чуть ли не приёмный сын 47-го президента США. Как видите, всё изменчиво.

Напомню октябрь 2023 года, когда в Конгрессе трампистское крыло республиканцев стало блокировать помощь Украине. Полгода проходила блокировка, и она негативно повлияла на рейтинг Трампа и Республиканцев. Как только стал снижаться рейтинг, республиканцы дали заднюю и, риторика спикера Конгресса Майк Джонсона резко изменилась на 180 °. Помощь, спустя полгода, снова пошла в Украину.

Нынешние действия Дональда Трампа популярности ему в США не добавляют, а следовательно, нынешняя риторика хозяина Белого дома так же претерпит со временем изменений. Прежде всего, хотя бы потому, что нынешним путём Make America Great Again никогда не осуществится и в период 2023-2024 Дональд Трамп катализировал впервые в истории сомнения в надёжности США, как партнёра. В 2025 Дональд Трамп ведёт США, путём, который заведёт Америку в изоляцию и одиночество. Но с этого пути он всегда успеет свернуть.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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