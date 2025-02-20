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Нашим европейским друзьям надо очень быстро соображать

Алексей Копытько
20 февраля 2025, 09:29
172
Одна из групп США и РФ синхронно играют на выборах в Германии. Пока в ФРГ будет безвластие, Европу будут ушатывать по полной.
Германия
Пока в ФРГ будет безвластие, Европу будут ушатывать по полной / фото: pixabay

Служба внешней разведки РФ открыто угрожает странам Балтии, скандинавам, отдельно Германии терактами. Прямо пишет, что не пожалеет для пущего эффекта свою клиентеллу в Венгрии и Словакии.

На месте открытых пророссийских деятелей в Будапеште и Братиславе я бы сейчас прятался в Украине. Даже в Харькове будет на порядок безопаснее. Товарищ Нарышкин вам буквами через официальный сайт СВР озвучил приговор. Спасайтесь. Ибо Кремль вас пустит в расход ради ситуативного шумового эффекта, который продлится пару дней.

СВР уже делала аналогичный наброс неделю назад, 11 февраля. Таран от афганца в Мюнхене и ещё ряд инцидентов - вот просто до мелочей сюда.

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Сейчас добавили больше конкретики. Это реакция на попытки Европы обозначить готовность укреплять оборону. Блокада оборонного предприятия в Греции – в эту же корзинку.

Нашим европейским друзьям надо быстро соображать ради своего же блага. Одна из групп США и РФ синхронно играют на выборах в Германии. Пока в ФРГ будет безвластие, Европу будут ушатывать по полной.

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Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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