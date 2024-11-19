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США разрешили Украине наносить удары вглубь РФ: какой есть нюанс

Юрий Богданов
19 ноября 2024, 06:10
3917
У россиян все тоже в целом очень не хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.
США разрешили Украине наносить удары вглубь РФ: какой есть нюанс
Байден и ракетное разрешение / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

Администрация Джо Байдена отменила ограничения, которые запрещали Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.

В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности операции не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты ATACMS с дальностью до 306 км.

Что скажу?

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1. Верю, я поверил. Я писал, что это ожидаемое решение после выборов. Независимо от результата.

2. Да, всем было плевать на красные линии от Питуна. Все дело в выборах. Господа демократы, вы ошиблись.

3. Формальный повод идеальный - армия КНДР здесь. Хотя не было бы его - был бы другой.

4. Да, это сказка о потерянном времени. И, что еще хуже, потерянных жизнях. Как и в истории с предоставлением оружия.

5. В корне это ситуацию не изменит. Но будет немного легче нам и немного хуже им. Уже хорошо.

6. У россиян все тоже в целом очень не хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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