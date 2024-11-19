США разрешили Украине наносить удары вглубь РФ: какой есть нюанс

Администрация Джо Байдена отменила ограничения, которые запрещали Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.
В ближайшие дни, как сообщается, Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности операции не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты ATACMS с дальностью до 306 км.
Что скажу?
1. Верю, я поверил. Я писал, что это ожидаемое решение после выборов. Независимо от результата.
2. Да, всем было плевать на красные линии от Питуна. Все дело в выборах. Господа демократы, вы ошиблись.
3. Формальный повод идеальный - армия КНДР здесь. Хотя не было бы его - был бы другой.
4. Да, это сказка о потерянном времени. И, что еще хуже, потерянных жизнях. Как и в истории с предоставлением оружия.
5. В корне это ситуацию не изменит. Но будет немного легче нам и немного хуже им. Уже хорошо.
6. У россиян все тоже в целом очень не хорошо, поэтому любое давление рано или поздно может довести их до кабзды.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред