США ответили Ирану, но красной линии не пересекли

Думаю, всё это будет продолжаться до тех пор, пока не утихнет ситуация на палестинских территориях.

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США ударили по проси-силам Ирана / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

США ответили на гибель своих солдат, и нанесли удары по проиранским силам в регионе.

Прямых ударов по Ирану не было, били по их прокси в Сирии и Ираке. То есть, всё, как раньше, только более интенсивно. Суммарно, поразили 85 целей.

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В основном, удары пришлись по восточной части Сирии и центру Ирака, где расквартированы проиранские шиитские группировки. В Сирии погибли 10-17 человек. В Ираке официально подтвердили гибель 16 человек, включая мирных жителей.

Через телеканал CNN в США заявили, что не намерены бить по Ирану, но ещё продолжат удары по проиранским силам в регионе. Будет несколько заходов.

Как мы видим, США не стали сдвигать красную линию и провоцировать прямое столкновение с Ираном, предпочитая оставаться в рамках опосредованной прокси-войны с Тегераном, которая вспыхнула после начала войны Израиля с ХАМАС в Газе.

Удары вряд ли существенно изменят баланс сил или уменьшат возможности проиранских сил бить по американским базам в регионе. Сирия и Ирак останутся ключевыми аренами для прокси-противостояния, как осталась подвешенной ситуация с йеменскими хуситами, где обмен ударами уже стал почти рутинным.

Думаю, всё это будет продолжаться до тех пор, пока не утихнет ситуация на палестинских территориях. Тогда появится возможность взять паузу, а там уже будут ждать выборов в США.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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