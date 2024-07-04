США объявили два новых пакета помощи, но все смешали коней и людей

Вчера появилась информация, что Нидерланды разрешили передачу 24 самолётов Ф-16.

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Военная помощь для украинцев / Коллаж: Главред, фото: Міністерство оборони США, Офіс президента

Нам объявили два пакета помощи, но наши медиа чуть смешали коней и людей.

Первый пакет – на $150 млн по программе PDA. Это сравнительно быстрая передача со складов армии США.

Включает: ракеты к ЗРК HAWK, ракеты к хаймарсам, снаряды 155 и 105 мм, 81 мм мины, ПТРК (TOW, джавелины и т.д.), стрелковое оружие, патроны и гранаты, взрывчатку, запчасти, обслуживание и др.

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Второй пакет – на $2,2 ярда по программе USAI. Это размещение заказов промышленности на изготовление ракет к пэтриотам и насамсам.

Как сообщалось ранее, США планируют изменить очерёдность выполнения контрактов на поставки ракет, чтобы Украина получила их побыстрее. Плюс в том, что ракеты будут, минус – на это потребуется время.

Вчера появилась информация, что Нидерланды разрешили передачу 24 самолётов Ф-16. По поводу чего сразу заверещал российский посол в этой стране. Мол, это законные цели и эскалация!

На счёт законных целей – да сколько угодно. А вот на счёт эскалации – ерунда. Эскалирует только Кремль, запад как раз постоянно тормозит, как в случае с разрешением на удары по российской территории.

Безусловно, РФ начнёт охоту за этими самолётами, через какое-то время первый Ф-16 будет сбит или повреждён на земле. Это ожидаемо, ибо идёт война. Россияне начнут в экстазе заламывать руки. Как и любая потеря – это будет нехорошо.

Но факт в том, что Ф-16 расширят возможности нашей ПВО. И это тревожит россиян. В том числе - потому что осложнит задачу бомбёжки КАБами.

И снова. Если к осени РФ не сподобится форсировать мобилизацию, а нашей армии поступит всё обещанное, вместе с Ф-16, станет чуть полегче.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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