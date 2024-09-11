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США категорически против смены режима в РФ?

Марат Гельман
11 сентября 2024, 08:10
211
Я не знаю в чьих силах поменять позицию Запада. Впрочем знаю. Это может сделать сам Путин.
США, Россия, Берингов пролив
США и Россия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, Википедия

ВАЖНОЕ, вот как ситуация выглядит со слов человека много и плотно общающегося с Вашингтоном и Брюсселем:

США категорически против смены режима в РФ, а Европа может и не против, но ничего для ухода Путина делать не будет. Это факт, а не мнение.

Их поддержка Российского сопротивления носит чисто гуманитарный характер. Противники Путина должны иметь возможность уехать из страны и получить вид на жительство, социальную помощь. Тем более это часто талантливые и энергичные люди которые полезны странам их приютившим.

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Получается, что наш единственный союзник - Украина. Но Украина при этом на совместные стратегические действия не идет. Возможно считает что мы никуда не денемся и все равно будем заниматься адвокацией ее интересов, там где нас слушают. В РФ все равно будем "раскачивать лодку". Это ошибка, но еще Возможно у Зеленского считают, что внутриполитические риски от сотрудничества с "хорошими русскими" больше, чем приобретения.

Для нас это означает "оставь надежды всяк сюда входящий" Но и для Украины эта ситуация очень плохая. Дело в том, что при Путине мира подписано не будет. Никогда. В лучшем случае некое прекращение войны и коррекция линии соприкосновения с превращением ее в негласную границу. В этом случае никакие инвестиции в страну, нуждающуюся в восстановлении экономики, не пойдут. Кто вложится в землю, которая в любой момент может снова стать ареной войны? Нет договора, нет инвистиций.

В этой ситуации еще останется крохотная надежда на внутрироссийскую дестабилизацию, но без участия США и Европы, по моему, мало шансов на успех. Бунт подавят, недовольных посадят. Я не знаю в чьих силах поменять позицию Запада. Впрочем знаю. Это может сделать сам Путин. Он может совершить что-то настолько чудовищное, что у них не будет другого выхода. Но может и не совершить.

Руки опускаются.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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