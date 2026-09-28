США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл детали

Эксперт указывает на симптоматичное единодушие Вашингтона и Москвы в вопросе, где на кону - контроль человека над летальными решениями ИИ.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

На переговорах в Женеве по регулированию автономного оружия США и Россия неожиданно выступили единым фронтом - но не за усиление правил, а за исключение из проекта соглашения ключевых гарантий безопасности, пишет The Washington Post. Эксперт Леонид Невзлин обращает внимание на то, что решающие правки вносились при выключенных камерах ООН и без представителей гражданского общества. Публикуем его комментарий.

США и РФ внезапно нашли общий язык по неожиданному вопросу - соглашению, которое должно регулировать применение летальных вооружений на основе искусственного интеллекта. Точнее сказать, по исключению из такого соглашения принципиальнейших пунктов.

Недавно в Швейцарии собрались сотни дипломатов из разных стран мира, пытаясь выработать на площадке ООН подходы к возможному регулированию автономного оружия. В последний день этих переговоров американские и российские дипломаты методично вносили изменения в документ, исключив целый ряд положений, пишет WP.

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Американская и российская команды убрали формулировки, требовавшие, чтобы такие системы работали "предсказуемо" и "надёжно", а также исключили пункт, обязывавший учитывать этические соображения при применении оружия с ИИ. Также они добились удаления положения, согласно которому человек должен был проверять цели, определённые ИИ, прежде чем по ним будет нанесён удар.

Вашингтон и Москва задействовали примерно по десять юристов с каждой стороны, что почти вдвое больше представительства других делегаций. Изменения вносились настолько стремительно, что представители небольших делегаций буквально не успевали за происходящим.

На самом деле, это одна из принципиальнейших дискуссий современности. Примечательно, что США и РФ принялись "сбивать" важнейшие пункты возможного соглашения тогда, когда камеры ООН были выключены, а представителей гражданского общества попросили покинуть помещение. Как минимум, эта дискуссия требует открытости и публичности. Вооружения на основе ИИ вместе с развитием дроновых технологий - это фундаментально новая реальность, о которой общества обязаны знать всё.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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