США грозятся санкциями России, но страдать от них придется Украине

У Байдена и Путина готовят онлайн-переговоры / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России введением санкций, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых Штаты воздерживались в прошлом.

Предел санкций еще не достигнут - это могут быть как новые персональные санкции против определенного круга российских чиновников, так и секторальные санкции, которые задевают сектора экономики, которые еще не находятся под санкциями. Плюс США могут пойти на отключение от SWIFT или дополнительные ограничения по российскому госдолгу.

Если их введут, это будет серьезным ударом для РФ - санкции хоть и не станут смертельными, но создадут кучу неприятностей и России придется потратить по меньшей мере несколько лет, чтобы компенсировать убытки и найти пути отхода или же договориться об их смягчении (особенно в случае с отключением от SWIFT). Кроме того, значительная часть санкций может ударить по бизнесу - не только по крупному, но и по среднему. На это, к слову, может и идти расчет, в случае принятия подобного решения.

Однако пока вероятность введения санкций низкая. Штаты достаточно четко заявили, что для них "красная линия" - масштабная военная операция со стороны России.

Более того, разговоры о санкциях напрямую связаны с грядущими переговорами Путина и Байдена - стороны повышают ставки для того, чтобы создать некую атмосферу перед ними, чтобы потом либо выйти на эскалацию, как это было после встречи в Женеве, зафиксировать некую точку невозврата для обоих или же продолжать нагнетать ситуацию, перейдя к более конкретным действиям.

Читайте такжеБайден намерен срочно провести переговоры с Путиным из-за УкраиныВ случае США - это новые санкции или эскалация с Россией на других внешнеполитических направлениях, например, на Ближнем Востоке, а России - в Украине или других кризисных площадках вроде Сирии или Ирака. Однако наиболее вероятно, что Россия в качестве ответа Западу будет провоцировать эскалацию именно в Украине и страдать придется нам.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда