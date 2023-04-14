США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели стране

Это проблема аналитиков США, почему они не делают выводов из прошлого года, а не наша.

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Весь прошлый год Украина доказывала миру, что ее недооценивают / president.gov.ua

Резкость приведем. 1. США негативно оценивают шансы на успех контрнаступления. И что? Это те же самые США, которые давали 96 часов Мариуполю, 3 дня Киеву, и две недели стране. Это те же самые США, которые не видели шансов освободить Херсон. Весь прошлый год Украина доказывала миру, что ее недооценивают, а Россию переоценивают. Поэтому это проблема аналитиков США, почему они не делают выводов с прошлого года, а не наша.

2. Контрнаступление переносится или вообще не произойдет. Любое контрнаступление состоит из трех этапов: подготовка резервов, выявление слабых мест врага, нанесение удара. Эти этапы не имеют четких дат и часов, потому что каждый последующий этап зависит от успешного завершения предыдущего. Из того, что я вижу и знаю, несмотря на нюансы среди которых главные - поставки оружия и погода, пока все в порядке с нашим контрнаступлением.

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3. Аааа, ойой - утечка секретных документов в США. Уже высказывался по этому поводу, но еще раз коротко. Во-первых, большинство документов являются аналитическими оценками и докладами. Я убежден, что есть и другие оценки, которые не просочились. Во-вторых, россияне не поверили в эту утечку и считают ее информационной операцией. В-третьих, многое из этой утечки уже потеряло актуальность. Например, что Бахмут захватят до конца февраля. Относительно американских ошибок см. пункт 1.

4. Бахмут. Город сегодня повторяет подвиг Мариуполя и Северодонецка. Так они были захвачены, но сыграли ключевую роль в переломе, который произошел в прошлом году. Мариуполь выиграл для нас время, Северодонецк вымотал врага. Бахмут сделал и первое, и второе. Я пока оптимист относительно того, что врагу не удастся полностью захватить город до 9 мая. Но даже если я ошибусь - для нашей победы Бахмут свою миссию перевыполнил.

5. В России растут проблемы. И опрос, и экономический анализ показывает, что у Путина серьезно растут внутренние проблемы с экономикой и социалкой. Конечно, они не сидят без дела, постоянно ищут решения, и еще имеют немного запаса прочности. Но по состоянию на сейчас тренд падения очень четкий. А это значит, что без Китая - никакой войны на истощение они не выдержат. А вот будет ли Китай - это пока самая большая загадка этой войны. В конце концов, если будет, то война выйдет на глобальный уровень.

Держите строй! И верьте в ВСУ!

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