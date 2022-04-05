Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план России

Россия нацелена на уничтожение украинцев и самого понятия Украина / Фото Reuters

Тимоха Сергейцев опубликовал людоедскую статью в российском РИА "Новости", которая идеологически программирует уничтожение украинства через уничтожение украинцев и самого понятия Украина.

Я знаю его лично, как, впрочем, и большинство заметных людей, вращавшихся в политтехнологической сфере Украины. Привязывать Сергейцева к Деркачу — это неправильно, он всегда работал на известного олигарха из Днепра. И его в нашем кругу с ноткой пренебрежения именовали именно Тимохой, потому что в нем сквозила этакая лакейская угодливость по отношению к заказчику.

По стилю вижу, что статью Тимоха написал сам. Но по заказу Кремля. Потому что она в полном соответствии с кремлевскими тезисами.

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Теперь Россия может даже не оправдываться, что зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене и других украинских городах – это, мол, фейк. Потому что все это является практической реализацией кремлевского плана уничтожения Украины и ее граждан. Вы знаете, что в Буче каратели расстреливали воспитателей детсадов и школьных учителей – за то, что они растят украинцев?! В точности по методичке, одобренной бункерным фюрером.

Надо, чтобы об этом знали все граждане Украины – и воющие, и те, кто в тылу. А также наши зарубежные союзники.

Им также надо знать еще об одном.

После обнародования военных преступлений России под Киевом в недоимперии рассуждают, что теперь уже все равно. Уже не надо соблюдать какие-то приличия, нормы конвенций и прочие гуманитарные заморочки. А можно сбросить маску условной благопристойности и действовать, как хочется: грабить, насиловать и убивать гражданских, пытать до смерти военных, устраивать массовые казни и морить население оккупированных городов голодом.

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Это не война за территории. Не война за идеологию. Это воистину цивилизационная война, в которой мир наступит только тогда, когда военно-экономический потенциал одной из сторон будет уничтожен полностью. Полностью!

Сейчас недоимперия намерена накопить силы и начать массированное наступление на Донбассе (при одновременных атаках на юге Украины) с намерением уничтожить там нашу военную группировку, затем сровнять с землей Днепр и после этого всеми силами вернуться для штурма Киева. Любые ведущиеся сейчас переговоры – не более чем имитация, реального результата ожидать не стоит.

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Мы не можем уступить в битве за Донбасс – это откроет путь к реализации геноцидных планов Кремля. Наша Народная Освободительная война началась на Донбассе, здесь нашей победой она и закончится.

Все будет Украина!

Александр Кочетков, политический аналитик