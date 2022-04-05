УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план России

Александр Кочетков

политический аналитик

5 апреля 2022, 19:37

После того, как мир узнал о зверствах России под Киевом, в РФ рассуждают, что теперь не надо соблюдать какие-то приличия, а можно действовать, как хочется.

В Украине идет не война за территории – это воистину цивилизационная война
Россия нацелена на уничтожение украинцев и самого понятия Украина / Фото Reuters

Тимоха Сергейцев опубликовал людоедскую статью в российском РИА "Новости", которая идеологически программирует уничтожение украинства через уничтожение украинцев и самого понятия Украина.

Я знаю его лично, как, впрочем, и большинство заметных людей, вращавшихся в политтехнологической сфере Украины. Привязывать Сергейцева к Деркачу — это неправильно, он всегда работал на известного олигарха из Днепра. И его в нашем кругу с ноткой пренебрежения именовали именно Тимохой, потому что в нем сквозила этакая лакейская угодливость по отношению к заказчику.

По стилю вижу, что статью Тимоха написал сам. Но по заказу Кремля. Потому что она в полном соответствии с кремлевскими тезисами.

Читайте такжеВ России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима Путина

Теперь Россия может даже не оправдываться, что зверства в Буче, Гостомеле, Ирпене и других украинских городах – это, мол, фейк. Потому что все это является практической реализацией кремлевского плана уничтожения Украины и ее граждан. Вы знаете, что в Буче каратели расстреливали воспитателей детсадов и школьных учителей – за то, что они растят украинцев?! В точности по методичке, одобренной бункерным фюрером.

Надо, чтобы об этом знали все граждане Украины – и воющие, и те, кто в тылу. А также наши зарубежные союзники.

Им также надо знать еще об одном.

После обнародования военных преступлений России под Киевом в недоимперии рассуждают, что теперь уже все равно. Уже не надо соблюдать какие-то приличия, нормы конвенций и прочие гуманитарные заморочки. А можно сбросить маску условной благопристойности и действовать, как хочется: грабить, насиловать и убивать гражданских, пытать до смерти военных, устраивать массовые казни и морить население оккупированных городов голодом.

Читайте такжеРоссия погибнет, уже погибает: почему Украина уцелеет в войне и усилится как государство

Это не война за территории. Не война за идеологию. Это воистину цивилизационная война, в которой мир наступит только тогда, когда военно-экономический потенциал одной из сторон будет уничтожен полностью. Полностью!

Сейчас недоимперия намерена накопить силы и начать массированное наступление на Донбассе (при одновременных атаках на юге Украины) с намерением уничтожить там нашу военную группировку, затем сровнять с землей Днепр и после этого всеми силами вернуться для штурма Киева. Любые ведущиеся сейчас переговоры – не более чем имитация, реального результата ожидать не стоит.

Читайте такжеВойна в Украине показала, что у России нет армии – есть сборище скотов

Мы не можем уступить в битве за Донбасс – это откроет путь к реализации геноцидных планов Кремля. Наша Народная Освободительная война началась на Донбассе, здесь нашей победой она и закончится.

Все будет Украина!

Александр Кочетков, политический аналитик

viber
война в Украине геноцид Буча вторжение России Александр Кочетков
Реклама
Популярное
Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамойВпервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022 Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую матьОккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать "Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам Буча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного городаБуча наизнанку: Дмитрий Комаров показал первые ужасающие кадры из освобожденного города

Последние новости

20:14

Войска России готовятся сдать Херсон, а в Николаеве оккупантов уже нет – Арестович

19:59

Недобитые орки сбежали с поля боя: ДШВ уничтожили танки оккупантов РФВидео

19:44

Харьков – хорошо вооружен и подготовлен к обороне: мэр ответил на планы России по оккупации городаВидео

19:39

В середине апреля Украину ждет резкий поворот событий войны с Россией: Арестович дал прогнозВидео

19:37

Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план Россиимнение

Реклама
19:36

"Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону УкраиныВидео

19:27

Оккупанты расстреливали всех: Дмитрий Комаров показал шокирующие зверства россиян под КиевомВидео

19:20

"Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви ЗеленскомуВидео

19:10

Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам

18:56

"ВСУ бомбят Харьков": скандальную ватницу выгнали из отеля в ПольшеВидео

18:53

В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

18:50

Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минутВидео

18:47

Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

18:24

Арестович, Призрак Киева, Ким: гороскоп украинских героев по знаку зодиака

18:17

Зеленский с жесткой речью выступил на Совбезе ООН и в гневе рассказал о преступлениях РоссииВидео

18:00

Евросоюз введет эмбарго на русский уголь и закроет европейские порты и дороги

18:00

Попытка захвата Донбасса и коридор в Крым: в НАТО раскрыли планы оккупантов РФ

17:59

Убийцы танков РФ: США вооружат Украину новейшими дронами-камикадзеВидео

17:27

"Надо быть полным идиотом": Арестович оценил риск нападения РФ на уже освобожденные территорииВидео

17:27

В России власть затрещала по швам: как война в Украине запустила разрушение режима Путинамнение

Реклама
17:20

"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборонуВидео

17:19

Приметы на Благовещение 2022: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:02

"Хотят обвинить ВСУ в преступлениях": Россия готовит масштабную провокацию в МариуполеВидео

16:57

Изнасилования, пытки и убийства: омбудсмен рассказала о зверствах путинской армии на Харьковщине

16:46

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

16:40

В России начали торговать награбленным орками-мародерами в УкраинеВидео

16:07

Руины вместо домов и сожженные авто: ВСУ показали видео Бородянки и Макарова после оккупации РФВидео

16:02

Поставили на колени и выстрелили в голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили ее мужаВидео

15:57

Как сделать антисептик в домашних или полевых условиях: раны и поверхностиВидео

15:51

Бойцы ВСУ ударом ПТРК Стугна уничтожили новейший ударный вертолет оккупантов Ка-52 АллигаторВидео

15:42

Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

15:35

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

15:20

Приметы на 6 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

"Семья вдохновляет 10 минут в день": Зеленский рассказал, где черпает силы во время вийны

15:15

У Украины в войне против России есть существенное преимуществомнение

15:00

"Парню оторвало ноги, его везли на тачке, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью

14:49

Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певицаВидео

14:43

Ужасы войны в Украине: мать написала послание на спине 3-летней дочери, фото всколыхнуло весь мир

14:01

"Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов

13:59

"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам

Реклама
13:54

Украина собирает информацию и будет искать преступников, которые пытали наших людей – Зеленский

13:15

Военных РФ, устроивших геноцид в Буче, возвращают в Украину - разведкаВидео

13:04

"Ракеты летели от Лукашенко, и он это знает": Зеленский допустил прямое участие Беларуси в войне

13:02

Для полного разгрома Путину осталось совершить все ошибки Гитлера на Курской дугемнение

12:59

Как избавиться от боли, если нет обезболивающего: названы способыВидео

12:54

Чем закончится война в Украине и как изменит мир – чат с Георгием Тукой

12:50

Укрпошта вышла на положительную динамику после потерь первого месяца войны – Кубраков

12:40

Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси

12:18

Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне

12:03

Россия может атаковать Украину даже после мирного договора - ЗеленскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять