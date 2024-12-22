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Сработает ли снова энергетический шантаж Кремля?

Валерий Клочок
22 декабря 2024, 18:21
96
Россия будет искать механизмы и пути, но рынок Европы для нее существенно ограничен.
Газопровод
Путин будет пытаться шантажировать Европу газом / Sputnik Эстония

Европа уже поняла, что с Путиным в сфере энергетики работать сложно, ведь он - откровенный шантажист. Энергетический шантаж нанес Европе большой вред, и я далек от мысли, что возобновится работа "Северного потока-1" или "Северного потока-2". Скорее начнет действовать проект из Катара по сжиженному газу. Это долгосрочный процесс, но очень вероятный.

Не забывайте, что Россия имеет свой интерес в Иране, и через Азербайджан может поставлять определенную часть газа на мировые рынки. Сейчас этим активно занимается SOCAR, который присутствует и в Украине, поэтому я не исключаю каких-либо схематозов.

Путин будет пытаться сбывать свой газ где угодно. Не исключаю, что это может быть через сжиженный природный газ (LNG), используя теневые флоты и обходные пути. Например, сейчас РФ много сжиженного газа поставляет в Европу, который потом попадает и к нам.

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Поэтому Россия будет искать механизмы и пути, но рынок Европы для нее существенно ограничен. Ситуация еще больше осложнится с приходом Дональда Трампа, который активно развивал поставки LNG при своей первой каденции. Поставки сжиженного газа будут наращиваться по всему миру, что приведет к серьезным изменениям в ценовой политике как на газ, так и на нефть.

Учитывая то, что вчера Европейский Союз заявил, что им российский газ не нужен, акции "Газпрома" упали до уровня, когда одна акция стоит 1 доллар. Это свидетельствует о том, что ситуация с газовой сферой в России очень плохая.

Это серьезный удар, хотя и не катастрофический, ведь у них пока остаются другие источники поступлений в бюджет, в частности продажа нефти. Но газ остается важным. Россия постоянно пыталась продавать газ Китаю через "Силу Сибири-2", но из-за отказа Монголии этот проект завис.

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Теперь Россия будет вынуждена продавать газ дешевле, в том числе Турции и Китаю. Они будут снижать цены. Единственный вопрос - насколько? Когда цена упадет до уровня, не покрывающего себестоимость, возникнет дилемма: либо сжигать газ в воздух, либо продавать компанию другой иностранной фирме, которая сможет работать эффективнее. Поэтому проблемы с газом для России действительно серьезные.

Валерий Клочок, специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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