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Спящий агент, или Чем Украине грозит новое покушение на Трампа

Андрей Золотарев
17 сентября 2024, 19:10
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Тему этого покушения будет поднимать на щиты российская пропаганда, обвиняя Киев в пособничестве террористам.
Трамп, Раут
Райан Раут открыл стрельбу неподалеку от поля для гольфа, на котором играл Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Ryan Routh

15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где кандидат в президенты США Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. Власти США подозревают в нападении на кандидата в президенты Райана Уэсли Раута, который поддерживал Украину и выражал ненависть к стране-агрессору России с 2022 года.

Не думаю, что новое покушение кардинально повлияет на шансы Трампа на победу на выборах. В отличие от первого покушения в противостоянии Байдена и Трампа.

Другое дело, что для Украины это очень плохо. Во-первых, это еще раз подчеркивает экзистенциальный характер нынешних выборов в Соединенных Штатах Америки, когда победу того или иного кандидата люди, голосовавшие за его оппонента, видят не иначе, как конец света. Равно как республиканцы считают, что демократы начнут детрампизацию США и ведут Америку к краху. Все это, естественно, повышает градус противостояния, когда может получиться так, что по итогу выборов до Украины и дела не будет.

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Во-вторых, накануне визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки очень важно то, как дальше будут развиваться события. Взять хотя бы вопрос о "застрявших" 6 миллиардах долларов – от голосования Конгресса будет зависеть, получит ли Украина эти деньги в будущем году. Пока вопрос дальнейшего финансирования в тумане, ведь даже Камала Харрис в своих выступлениях неконкретна в этом вопросе.

А учитывая очень непростую историю отношений Зеленского с Трампом (напомню, президент хотел с ним встретиться и представить ему свой план 4+1), осадок у республиканцев от этого останется. Тем более, что подозреваемый, Райан Раут, известен как очень радикальный сторонник поддержки Украины, хотя 2016 году он якобы голосовал за Трампа.

Понятно и то, что теперь тему этого покушения будет поднимать на щиты российская пропаганда, обвиняя Киев в пособничестве террористам. С информационной точки зрения это, безусловно, удар и хорошо, что Зеленский постарался отмежеваться, осудив возможную попытку покушения.

С учетом того, что Россия подает данные об инциденте как свершившийся факт покушения, то можно придумать схему о спящем агенте, который в нужный момент совершит нечто, что очень болезненно ударит по Украине. Но предполагать такое – это погружаться в махровую конспирологию. Однако факт остается фактом, и республиканцы будут это отыгрывать, тогда как демократы постараются нивелировать.

Честно говоря, этого больше стоило ожидать от сторонников Трампа, среди которых много людей правых взглядов, которые проводят уикэнды на стрельбищах и видят в команде Байдена (а теперь, возможно, Харрис) людей, которые уничтожают Америку. Но произошло наоборот.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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