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Всплеск недовольства: почему в Украине продолжаются нападения на активистов

Богдан Петренко

политолог, конфликтолог

29 октября 2021, 06:00

Общество, которое находится в состоянии войны и переживает всплеск насилия, заточено на решение своих проблем насильственными путями.

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В Сумах во время нападения убили представителя "Правого сектора"/ Суспільне

На днях в Сумах у подъезда собственного дома убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину.

Общество, которое находится в состоянии войны и переживает всплеск насилия, так или иначе заточено на решение своих проблем насильственными путями. Тем более, что достаточно много людей, которые считают себя активными деятелями, не останавливаются на том, чтобы действовать в рамках закона.

Есть несколько причин, почему это происходит. Первая - это культура, которая временно у нас существует. В определенной степени, количество насильственных преступлений в Украине снижается. Исходя из этого, мы не будем наблюдать какого-то всплеска или о говорить том, что для активистов наступили 90-е. Тем не менее, эта проблема существует.

С другой стороны, это связано с тем, что в Украине существует большая доля "серых" схем ведения бизнеса. Понятно, что активисты будут всегда бороться с ними. С одной стороны - они могут отстаивать законные требования, а с другой - чьи-то частные интересы. Поэтому, скорее всего, это и в дальнейшем будет продолжаться до тех пор, пока эти "серые" схемы будут продолжать приносить огромные прибыли.

К тому же, на это влияет и напряженная ситуация с карантином и коронавирусом, из-за чего люди столкнулись с определенными ограничениями и хотят выплеснуть свое недовольство. Ведь карантин, как и ситуация до и после него, также способствуют росту преступности. Потому что параллельно с этим обществу навязывают мнение, что насилие - это эффективный путь к решению проблем.

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Читайте такжеСломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападенииЕще одна проблема, которая указывает на то, что нападения на активистов не прекратятся - это, конечно, уровень законопослушности граждан. Так или иначе, мы должны признать, что законы в Украине действуют избирательно - у нас много хороших законов, но они применяются только тогда, когда это выгодно тем или иным людям. Соответственно, когда законы начнут действовать на всех без исключения и когда каждую проблему можно будет решить законным способом, тогда и можно будет говорить о реальном уменьшении случаев нападений на активистов. Но пока оснований для резких изменений нет.

Поэтому подобные случаи обществу придется наблюдать еще долго.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда

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