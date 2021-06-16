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Сотрудничество с МВФ - ярмо или спасательный круг для Украины

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

16 июня 2021, 11:00

Отказавшись от сотрудничества с Международным валютным фондом, страна обречет себя на дефолт.

Без денег МВФ дефолт Украины неизбежен
Есть, как минимум три причины, почему Украине не стоит отказываться от сотрудничества с МВФ / Reuters

Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев недавно заявил, что в Раде собираются отказаться от сотрудничества с МВФ. При этом объяснения причины поражало: МВФ кредитует страны, что находятся в глубоких структурных кризисах, а если кредитуют Украину, значит, она в кризисе, и из этого кризиса надо выходить. Если председатель профильного парламентского комитета делает такие заявления, то он либо полностью не ориентируется в состоянии государственных финансов и принципах международного сотрудничества с нашими партнерами, либо просто сознательно работает во вред Украине.

Читайте такжеЗеленский "наехал" на МВФ из-за войны на ДонбассеВо-первых, сотрудничество с МВФ для Украины сегодня - это не ярмо, а спасательный круг, без которого обойтись в ближайшее время мы не сможем.

Во-вторых, деньги МВФ - это всегда самые дешевые деньги, которые может привлечь кризисная страна, которой, к сожалению, является Украина, то есть под самые низкие проценты. Поэтому деньги МВФ, с чисто финансовой точки зрения, намного выгоднее, чем любые другие внешние заимствования, которые делает Украина – то ли через свои облигации внутреннего и внешнего займа, то ли через займы других организаций, банков и правительств. Получается, что наша страна хочет отказаться от самых дешевых денег и взамен привлекать более дорогие.

В-третьих, сотрудничество с МВФ для Украины сейчас является не сугубо финансовым инструментом – кроме финансового, это еще и политический инструмент, который нашей стране очень нужен. Именно на сотрудничество с Фондом ориентируются все другие западные партнеры нашей страны, в частности, Европейский Союз и правительства многих стран: если МВФ работает со страной, то и другие работают; если Фонд по каким-то причинам не работает или приостанавливает сотрудничество, то и они приостанавливают.

Ведь, если мы прекратим сотрудничество с Фондом, долговой ресурс для нас ощутимо подорожает. Когда от нас отворачиваются все партнеры, это означает, что Украина переходит к разряду стран с более высоким уровнем рискованности ценных бумаг, облигаций. А чем выше риски, тем выше проценты мы должны обещать и платить. То есть, прекратив сотрудничество с МВФ, мы через облигации будем привлекать средства не так, как сейчас – под 8-9%, а под 14-15%. Разве это лучший путь?

Поэтому тот, кто говорит о нецелесообразности сотрудничества с МВФ и необходимости его разорвать, или не понимает, что происходит в стране, или сознательно работает на внутреннюю дестабилизацию ситуации и разрушение наших внешних политических и экономических контактов.

Читайте такжеВ МВФ сделали громкое заявление о сотрудничестве с УкраинойЧто ждет Украину, если вдруг полностью прекратится работа с МВФ, понять несложно. От нее отвернутся и все остальные финансовые и экономические партнеры. С сентября у нас начинаются крупные долговые платежи, которые мы должны осуществить для обслуживания внешнего долга, а без новых валютных вливаний, в том числе от МВФ, силами только бюджета мы не сможем в полном объеме это сделать. А это означает дефолт государственного бюджета.

Всем чиновниками, которые, как Гетманцев, "несут" такое, я бы посоветовал сразу следующим предложением говорить правду: "Мы хотим отказаться от сотрудничества с МВФ. Но - это приведет к дефолту Украины".

Ведь кто захочет сотрудничать со страной, которая пользуясь многолетней поддержкой различных финансовых учреждений, все равно довела себя до дефолта?

МВФ действительно работает с кризисными странами, как отметил Гетманцев. Но МВФ для того и создавался – как международный фонд, который наполняют доноры, то есть богатые страны, своими деньгами, и этот фонд выдает кризисным странам дешевые деньги, чтобы они смогли выйти из кризиса. А то, что какая-то страна не выходит из кризиса, то виноват не МВФ, который дает деньги, а правительства этих стран, которые явно что-то делают не так в своей экономической политике.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

экономика МВФ дефолт Андрей Новак внешний долг Даниил Гетманцев кредит МВФ
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