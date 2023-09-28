Список реформ от США: прихоти наших партнеров или интересы Украины?

Во многих случаях речь идет об усилении общественного контроля над деятельностью различных государственных учреждений, что будет способствовать развитию демократии.

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К документу надо относиться спокойно и рационально / Фото: president.gov.ua

Начался информационно-политический ажиотаж вокруг письма из Белого дома с перечнем реформ, которые Украина должна выполнить для продолжения получения западной помощи. Чего только нет в комментариях на эту тему – и конспирология, и обвинения почти в измене, и политические спекуляции.

На самом деле к этому документу надо относиться спокойно и рационально. Это письмо отражает позицию не только США, но и других международных партнеров Украины (ЕС, МВФ, страны G-7 и т.д.), которые объединились в координационную платформу финансовых доноров Украины, которую иногда называют "финансовый Рамштайн". Пока что это документ для обсуждения и согласования с правительством Украины. Он направлен на более эффективное использование международной помощи, которая предоставляется Украине, усиление общественного контроля за ее использованием, стимулирование процесса структурных и административно-политических реформ в Украине. По Минобороны, СБУ и силовым структурам речь идет, в частности, о реформах, которые связаны с процессом евроатлантической интеграции Украины. Часть других реформ прямо или косвенно связана с процессом европейской интеграции Украины. О некоторых из этих реформ (например, о реформе СБУ) идет речь еще с 2015-2016 гг.

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Во многих случаях речь идет об усилении общественного контроля над деятельностью различных государственных учреждений, что будет способствовать развитию демократии в Украине, особенно в условиях войны. И это стало следствием очевидных проблем и с государственными закупками и с бюджетным процессом в некоторых наших ведомствах. В конце концов все это отвечает нашим интересам. Именно поэтому в данном случае речь не идет о каких-то "прихотях" наших партнеров, или о "предательстве". Похожие ситуации и похожие советы партнеров бывали у нас и раньше, например, когда принималось антикоррупционное законодательство, создавались новые антикоррупционные институты, а позже – антикоррупционный суд. Такая же ситуация, даже гораздо более масштабная, еще будет у нас в процессе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Особенно подчеркну, что речь не будет идти о прекращении военной помощи Украине. Это было бы смертельно опасно для нашей страны, и наши международные партнеры таких глупостей делать не будут. А вот привязка части объемов финансовой помощи к выполнению отдельных обязательств вполне вероятна. Поэтому относиться к этим рекомендациям надо серьезно и ответственно.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

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