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Спичка в бочке с бензином: почему осенью протесты в Украине неизбежны

Александр Кочетков

политический аналитик

4 сентября 2021, 06:30

Реальных политических поводов для протестов в Украине сейчас нет. Но активность протестов у нас, как правило, не зависит от серьезности повода.

протесты на Майдане
Повод для протестов в Украине всегда найдут / УНИАН

Для турбулентности в Украине есть экономические предпосылки. Дело в том, что по официальным цифрам растет ВВП, собираются доходы в госбюджет, но при этом падает реальная покупательная способность – то есть, падает уровень жизни и на рынке за те же деньги можно купить либо меньше продуктов, либо худшего качества. Кроме того, ближе к осени готовят очередное повышение тарифов ЖКХ, из-за чего в отопительный период платежки резко возрастут.

Кроме того, есть и политическая традиция – трудящиеся поработали на огородах и у них сохранилась энергия, начальство набралось энергии на Мальдивах и все готовы к политическому "движняку".

Следующий момент, о котором говорят напрямую, в частности, со стороны Порошенко, что у него и его сторонников назрело желание громко о себе заявить. Как следствие, мы видели пробы со стороны "Национального корпуса", которые ходили и возмущались под Офисом президента.

При всем этом особых политических предпосылок нет. Правый фланг политикума готовился к имплементации формулы Штайнмайера, но этого не будет, так как Зеленский убедился в том, что это "не заходит" в парламент даже Слугам народа. И поскольку завести эту тему в парламент не удастся, поэтому главная политическая тема осени – противостояние попыткам имплементации не то чтобы снята, но как бы отодвинута в сторону.

Но, однозначно, у нас возникнут другие политические причины, поскольку активность протестов у нас, как правило, не зависит от серьезности повода. Повод может быть какой угодно – например, кто-нибудь из Слуг народа совершит какое-нибудь очередное трагическое ДТП в пьяном виде или что-либо другое и этого будет достаточно. Главное, что существует в Украине – соответствие ожиданиям большинства избирателей и курса, который проводит власть во главе с Зеленским. То есть все ждали от него если не пророссийского, то явно миротворческого уклона, но в сегодняшний момент он оказывается в кильватере предыдущей власти и похож на патриотическую пародию Порошенко. Этого от него не ждали как пророссийские избиратели, которые за него активно голосовали, так и правое крыло, так как этим он заходит на их электоральное поле. И это как раз является главной предпосылкой для возмущений, а повод обязательно найдется.

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Но к исходу Януковича это недовольство не приведет. Это совершенно очевидно, поскольку у него была конструкция, зацементированная и железобетонная, которая сносится полностью и из нее нельзя было демонтировать ни один элемент (что, собственно, и произошло). У Зеленского такой конструкции нет – у него строят сценические декорации, которые можно будет разобрать в любой момент.

Читайте такжеНадо опасаться голодных бунтов безработныхВсе будет зависеть от накала протестов, и, соответственно, действия власти будут такими, чтобы убрать этот накал. Надо будет поменять кого-то из руководства, включая премьера в исполнительной власти – это дело пяти минут, если достаточно будет сменить отдельных силовиков, то и в этом никакой проблемы не будет. Будет мало – они легко пойдут на перевыборы Верховной Рады, у них есть такой план, так как все варианты прорабатываются.

А накал протестов, в свою очередь, будет зависеть от разумных действий силовиков. Потому как катализатором может послужить столкновение с протестантами – это и может оказаться спичкой, брошенной в бочку бензина. Здесь все очень зыбко, поскольку есть разность потенциалов между властью и теми, кто ею недоволен. А в такой обстановке искра обязательно проскакивает.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

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Петр Порошенко Владимир Зеленский протесты национальный корпус Александр Кочетков формула Штайнмайера
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