Спектакль для глупого россиянина: зачем Путин пугал всех нападением НАТО

Путин сделал все для того, чтобы НАТО вплотную подошло к российским границам / Reuters

На семьдесят восьмой день войны стало уже совсем очевидно, что Финляндия и Швеция вот-вот вступят в НАТО.

Только ленивый не поглумился в этой связи над стратегическим гением Путина. Вот уж, воистину, позаботился о национальной безопасности России от души.

Одним движением увеличить общую границу с НАТО на 1271,8 км (по суше) + 54 км (по морю) - это блестящий результат на ниве многолетнего укрепления обороноспособности России.

И это не все! Шведский Готланд дает НАТО такую позицию в Балтике, что весь российский Балтийский Флот (который и раньше-то нужен был лишь для парадов) теперь можно просто списать, а Кронштадт застроить элитными домами с видом на море.

В результате этой блестящей комбинации совокупный ВВП НАТО увеличивается примерно на 800 млрд. долл. (530 шведских + 270 финских). То есть НАТО добавила себе примерно половину российской экономики.

Теперь надо как-то реагировать, а? Надо как-то укреплять свой северный фланг... Разве нет? У меня есть прекрасная идея: снять части с фронта на Донбассе и отправить в Карелию и под Выборг. Я думаю солдаты под Изюмом с энтузиазмом воспримут эту идею.

Нет, ну а как иначе? Не ровен час нападут на Расеюшку злые чухонцы, как начнут своими ножами резать мирных россиян... Тут уж хочешь не хочешь, а надо защищаться!

Как быть? Положение - хуже губернаторского! Ну посудите сами: Путин столько лет рассказывал про злую НАТУ, что она спит и видит отобрать у России ее богатства, а россиян - поработить, и что энтой НАТЕ надо обязательно противостоять и наращивать войска на границе с ней, иначе всем хана! И вот когда эта НАТА приблизилась к России по самые не могу (100 км от Питера) вообще никак не прореагировать? И не перебросить туда войска?

Это, знаете ли, "какой-то позор", как говорил Швондер. То есть ты уже месяц как всем дырку в голове просверлил, что воюешь не с Украиной, а с НАТО, а когда эта НАТА встала прямо по твоим границам - никак не реагируешь?

Это как понимать? Значит это не опасно? Значит можно, чтобы НАТО стояла у границы, а с российской стороны - ничего? Так чего ты тогда столько лет всем голову морочил? Бился в падучей, войну затеял, столько горя всем принес, а оказывается можно и так? Не обращать внимания?

Читайте такжеИстерика России: способен ли Путин развязать открытую войну с НАТОЗначит НАТО России не угрожает? Ау, товарищ Главнокомандующий! Ты понимаешь, чем это чревато? Ну-ка немедленно снимай части из-под Северодонецка и мигом их в Петрозаводск. Не можешь? Тогда все резервы туда немедленно! Если они, конечно, есть... Иначе тебя же засмеют!

Столько лет талдычить про приближение НАТО на восток, рассказывать всем страшилку про подлетное время, а когда все это случилось в реальности - никак не прореагировать?

Тут уже у самого твоего верного сторонника возникнут вопросы. И на эти вопросы ты не сможешь ответить. Ну, если только вдруг тебе не взбредет в голову идея говорить, наконец, правду. Ну это вряд ли. Да и не умеешь ты уже это делать. Разучился, за столько лет вранья...

Я, конечно, еще тот военный стратег. Но своим дилетантским умишком пораскинув, я вам вот что скажу: еще я мечтаю, чтобы Лукашенко напал на Украину. Сейчас вдоль своей северной границы украинцы вынуждены держать войска. И если Лука нападет, им, наконец, будет чем заняться.

Думаю с белорусами они разберутся довольно быстро (если вообще белорусы не перейдут на сторону ВСУ) и при поддержке всего белорусского народа объединенная украинско-белорусская армия войдет в Минск и повесит Луку на бензоколонке. Вверх ногами.

И вот тут для Путина начнется настоящий кошмар: ВСУ встанет вдоль всей белорусско-российской границы. 1200 км!

Сейчас украинско-белорусская граница не намного меньше. И раз этим войском можно защитить эту границу - то почему нельзя ту? Несколько, так, сказать, продвинуть ее на восток... Немного, всего лишь на ширину Беларуси.

Читайте такжеУкраина должна публично унизить ПутинаНо у Путина тут же возникает проблема, которой не было: чем защитить границу с Беларусью? Или ничем? Так и оставить стоять части ВСУ в начале Старой Смоленской Дороги? И ничем ее не прикрыть? Чисто интересуюсь. И что там, кстати, с подлетным временем, ась? Там по прямой до Москвы - 500 км. Хочешь-не хочешь, а надо части с фронта снимать и направлять в Смоленск...

Никто России не угрожал. И в Кремле это прекрасно знают. Весь этот спектакль с угрозой НАТО был для внутреннего употребления. Для того, чтобы прикрыть воровство, вести наступление на демократию, продлевать бесконечно свою власть.

И в рамках этого спектакля замышлялся и "поход на Киев". В режиме легкой прогулки. С парадной формой в ранце. Но что-то пошло не так. Человечеству надоел это фигляр. Надоело смотреть и слушать его бесконечное вранье и фанфаронство.

Мы должны раздавить кремлевскую фашистскую гадину! Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!