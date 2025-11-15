Укр
Спецпосланник по Беларуси: попытка тянуть Лукашенко или тянуть страну?

Игар Тышкевич
15 ноября 2025, 19:10
Возможность уменьшения зависимости от РФ.
Лукашенко, Путин, Трамп
Лукашенко, Путин м Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп назначил спецпосланника по Беларуси. Им стал Джон Коул. Который уже не раз бывал в Минске и встречался с Лукашенко. И который всё ещё является заместителем Кита Келлога - спецпосланника по Украине.

Сообщение Трампа содержит благодарность А. Лукашенко за освобождение (будущее, вероятно), ещё 50-и политических заключённых.

Возникает вопрос: что означает данное назначение и какие шаги сторон в дальнейшем.

Первое и ключевое - назначение спецпосланника разрушает "историю" которую создавали стороны. Якобы А. Лукашенко использовался лишь как посредник в коммуникации с Путины. Этот функционал, явно, был. Но в понимании Трампа он может быть не основным.

Основное может состоять в ином - повторении (либо продолжении) политики Трампа на беларуском направлении времён его первого срока. Кратко суть можно определить так - постепенное расширение поля возможностей для беларуских властей и оценка того, как они воспользуются этим. Проще говоря, насколько те смогут изменить свою политику. Не в сторону демократии. Скорее геополитическую ориентацию.

США на данном этапе интересуют два направления:

1. Возможность уменьшения зависимости от РФ. И недопущение поглощения Беларуси Россией. Особенно после заморозки войны в Украине. Вашингтон не стремиться видеть крах России. Но не хочет и подтверждать амбиции российского руководства на возвращение статуса глобальной супердержавы. А "компенсация" в виде "присоединения Беларуси" может быть таким механизмом.

2. Фактор КНР. Он, возможно, является ключевым. Именно Китай может стать противовесом России. И есть вероятность повторения "узбекского опыта", когда государство за декаду ушло от всеобъемлющего российского влияния под "китайскую защиту". Параллельно, кстати, проведя экономические реформы. Форпост КНР в Восточной Европе - не слишком желанная перкспектива для США. Значит надо работать. Сегодня, когда разблокировался переговорный трек Трампа и Си - тем более. Причём в случае если заморозка войны в Украине пройдёт при китайском участии, КНР получит точки входа в Украину. И тут возможен обмен - помощью в получении "точек входа" для США в Беларуси.

Вопрос в другом, что кроме политических заключённых будут обсуждать.

В ближайшие недели, думаю, ничего прорывного -- вопросы постепенного "открытия неба" для компании Белавиа, возобновление полноценной работы посольтсв.

А дальше интересно. Вернёмся к пунту про влияние России. Невозможно говорить о расширении возможностей для Беларуси без вопросов доступа к портам. Ведь пока РФ держит беларуский экспорт "в петле" - проводя его через свою территорию - разговор о политических манёврах абсурден. Но вопрос доступа к портам сегодня это Польша, Литва, Латвия. (в Украине пока война).

Именно поэтому Варшава полтора месяца пошла на повышение ставок и притянула сильного посредника - Китай. Результат - наличие собственного переговорного трека с Беларусью. То есть возможность измежать ситуации когда Вашингтон договаривается с Минском и "настойчиво советует" пойти на уступки Варшаве. Польша вплетает свои интересы в схему. Точнее, уже вплела.

Литовская республика хотела бы поднять ставки, но уникального кейса не нашла. Скопировала польский опыт по границе. Только если Варшава могла апеллировать к Китаю, Вильня аппелирует к Варшаве. Поэтому окружение Лукашенко сыграло зеркально и тоже поднимает ставки. Но в общем сработает. Я более чем уверен, что на протяжении ближайших трёх-четырёх недель будет и литовско-беларуский переговорный трек.

То есть политика в отношении официального Минска будет иззменяться. Возможен ли возврат к 2019 году? Сомнительно. Доверие к Лукашенко крайне низкое. Точнее, подход и изначальным допущением возможности обмана. Поэтому политика будет пошаговой, где каждый этап верифицируется завершёнными действиями сторон. И лишь после этого возможен следующий.

При этом целостной картины "что делать с Беларусью" нет ни у одного из упомянутых игроков. Для США важно просто очертить общие рамки. Польща и Литовская республика пытаются вплести свои интересы, но это не долгосрочная политика.

Украина пока молчит. Да и пока не имеет своего видения "что делать". Но время на выработку такого есть, пусть и немного. Тогда будет возможность, даже в рамках американо-беларуского трека вплести украинские интересы. Тем более, что занимается Беларусью человек из команды Келлога а не Утикофа.

И тут, момент саморекламы: как раз заканчиваю небольшой доклад, посвящённый данной теме. Презентацию намереваюсь организовать на прояжении ближайших трёх недель. Не пропустите, будет интересно.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

