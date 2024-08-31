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Специальная дуровская операция

Игорь Эйдман
31 августа 2024, 06:10
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Дуров считал, что сам вправе распоряжаться своим информационным оружием, в том числе сдавать его в аренду российским оккупантам.
Павел Дуров
Павел Дуров был арестован / instagram.com/durov

Не волнуйтесь, всё с Дуровым и его Телеграмом будет нормально - просто перейдут на правильную сторону в гибридной войне.

Сбылась мечта поэта - к штыку приравняли перо. Если информация стала мощным оружием, то крупные информационные платформы можно сравнить с оружием массового поражения. Телеграм тоже такое ОМП, информационная атомная бомба.

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Ответственность разработчиков подобных платформ и производителей оружия сравнима. Когда судят очередного оружейного барона, сбывавшего стволы мафии или агрессору в обход санкций, это никого не возмущает. Почему тогда вызывают удивление проблемы с законом у руководителя Телеграм, позволившего превратить свою платформу в инструмент войны против Украины?

Дуров считал, что сам вправе распоряжаться своим информационным оружием, в том числе сдавать его в аренду российским оккупантам или европейским преступным группировкам. Но так не бывает в современном мире. Идет гибридная война между Западом и путинской Россией, каждая из сторон стремится взять под контроль боеспособные информационные технологии. Есть большие подозрения, что Телеграм в той или иной степени контролировался Россией, и совершенно точно она использовало его в своих военных целях. Вероятное следствие ареста Дурова - установление правового контроля над Телеграм со стороны европейских институтов. Это был бы достаточно эффективный удар по информационным возможностям путинского режима в войне против Украины и гибридной войне со свободным миром. Только так можно объяснить коллективную истерику российских пропагандистов и властей, сильно напуганных такой перспективой.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Павел Дуров Игорь Эйдман
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