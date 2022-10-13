Современную террористическую Россию создали сами русские и немцы

Ангела Меркель и Владимир Путин / ВВС

Все больше скринов, комментариев, выступлений с невероятной ненавистью к украинцам. Наконец оно вылезло наружу - " х@хлы предали нас...", "бомбите 4-5 недель...", "по продуктовым складам... по теплотрассам... "

Как говорится, давайте, не сдерживайте себя. Может у кого-то, кто до сих пор считал вас себе равными, наконец откроются глаза. А миру надо четко для себя выяснить - сотрудничает ли он с террористами. Как и кому-то из нас.

Мое субъективное мнение - современную Россию создали сами русские и немцы. Потому что госпожа Меркель и те, что до нее, имея решающие голоса в Европе, позволили Путину раскинуть газовые сетки, присадить европейский бизнес на сотрудничество с россиянами, позволили россиянам вообще поверить в свою значимость и какой-то такой вес по сравнению с американцами.

Одни сыграли на чувстве вины немцев, другие эту вину превратили в сотрудничество и усиление путинской вертикали. А украинцы, убитые миллионами в развязанной этими двумя войне, на чувство вины, видимо, никого не пробивали. Потому и оставались словно бриллиант, припорошенный пылью все эти годы. Скручен и связан на востоке русским влиянием (потому что рядом с границей, куда дотянулись).

Русские, которые осели в Германии, именно сейчас подают голоса по "скинуть бомбу на Дрезден", потому что там украинцы выходят против войны, и это их "достало". Российский спрут, который переварил и отрыгнул советским экспериментом миллионы людей, забросил их по миру, а мир принял их и получает сторонников путина у себя дома.

Мир, который сейчас помогает нам. И помогает немало, конечно. Но есть факт, что украинцы умирают не только от военных действий, но и от прямого чистого терроризма. Те украинцы, которые защитили "маскву" в сороковые годы. Которые кормили всех кого попало (извините) своим зерном, не имея возможности кормить собственных детей. Мне настолько болит эта историческая несправедливость, такое ощущение беспомощности, - потому что мы были один на один с террористом. Сейчас просто хочется кричать, чтобы никто больше не лелеял ложных надежд.

(Опубликовано с сокращениями)

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