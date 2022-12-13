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Сосед, который вечно портит всем нервы

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

13 декабря 2022, 19:20
У Орбана проблема с верховенством права и коррупцией. Деньги ему блокируют за это. А он блокирует важные для ЕС инициативы.
Виктор Орбан
Орбан - сосед, который вечно портит всем нервы, считает Фурса / скрин

ЕС согласовал помощь Украине в 18 млрд долларов на 2023 год. Долго согласовывал, но сделал это.

ЕС долго пытается договорится о 9-м пакете санкций для России. И пока не договорился?

Почему?

Представьте, что вы попали в чатик ОСББ и там 27 человек. И вам надо покрасить стену, утеплить подъезд или просто выбрать горшок для кактуса и сделать это так, чтобы согласились все. Представили? Тихий ужас.

Но в ЕС все чуть лучше. Вроде бы. Дом интеллигентный. И только на первом этаже живет забулдыга, которому квартира досталась в наследство. И он переехал туда, предположим, из Сызрани. Из Сызранских венгров он. И выселить его никак нельзя. Можно отключить отопление. Можно не давать горячую воду. Но вот выселить нельзя. И этот забулдыга "баба Яга против". Еще и потому, что ему доплачивает застройщик, который давно хочет построить на месте вашего дома офисный центр газовой компании. И постоянно пытается внести смуту. И не дать дому написать коллективное заявление в прокуратуру на этого застройщика.

Но забулдыга себе на уме, поэтому он вечно портит всем нервы. Но до конца не идет. Потому что без горячей воды жить плохо. И без отопления. Особенно зимой. И хочет он и в доме жить, в тепле, и конверты от застройщика получать. А значит надо ему создавать максимально много шума. Для застройщика. Торговаться с соседями. Но всегда соглашаться. Чтобы не провести зиму в холоде.

Вот такой вот замечательный сосед. Орбан из Венгрии.

В итоге он долго блокирует пакет помощи Украине. Но в итоге смог выторговать себе часть денег ЕС, которые ему заблокировали за плохое поведение. И в конце концов поддержал, что позволило обеспечить консенсус. Вы же можете себе представить, как забулдыга может портить обстановку в подъезде. И вот у Орбана проблема с верховенством права и коррупцией. Деньги ему блокируют за это. А он блокирует важные для ЕС инициативы. И тут Украина просто попадает под руку. Да еще и Путину приятно. Это важно для конверта.

То же самое и с санкциями. "Баба Яга против" потому что Орбану хочется, чтобы его попросили. И это позволит ему выторговать еще немного денег. От ЕС. И показать Путину, что "Батя я стараюсь" и заслужил конвертик.

В итоге, Венгрия всегда голосует. Потому что зависимость экономики Венгрии от ЕС на порядок выше, чем от денег Путина. Пусть последние и позволяют Орбану покупать популизмом дешевую популярность. Но без денег ЕС все рухнет. И Орбан это знает.

Так что будет 9-й пакет санкций. Чуть позже. Когда снова закончится торговля Орбана.

И да, для всего дома было бы неплохо такого соседа выселить. Но нет в документах этого кооператива такого правила. И выселить нельзя. Он может только сам выехать. Но не будет. Потому что деньги.

Источник

война в Украине Сергей Фурса Виктор Орбан
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