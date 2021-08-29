УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сорокалетним пенсии уже не светят: как не допустить коллапса пенсионной системы

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

29 августа 2021, 07:31

По версии Минсоцполитики, к 2050 в Украине будет 12 млн пенсионеров на 10 млн работающих.

Коронавирус, пенсионер
Фото pixabay.com

Многие возбудились из-за слов министра финансов, что сорокалетним пенсии не светят.

Если коротко, то проблема следующая. По версии Минсоцполитики к 2050 в Украине будет 12 млн пенсионеров на 10 млн работающих.

И это без учёта эмиграции. Если учесть эмиграцию, то ситуация будет ещё печальнее.

Реальных цифр эмиграции не знает никто. Я же попробую отталкиваться от официальных цифр. По данным Всемирного банка, Украина крупнейший получатель денежных переводов из-за рубежа в Европе!

Читайте такжеКак понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий

Реклама

В 2019 году заробитчане в Украину перечислили 15,8 млрд дол. И только за последние 10 лет денежные переводы выросли в 2 раза!

Если допустить, что в среднем каждый украинец ежемесячно пересылает по 300 дол, то за рубежом работает 4,5 млн украинцев.

И что из этого вытекает? Если эти люди работают в других странах, то они так же там платят налоги!

Как вы знаете, в Украине солидарная пенсионная система. А жизнеспособность этой системы зависит от взносов трудоспособного населения. В Украине треть трудоспособного населения работает за рубежом и соответственно не платит пенсионных взносов.

Потому с учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет - 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.

Все последние годы, власти решали свои проблемы за счёт денег заробитчан. И совсем не видели в этом проблемы.

Читайте такжеНынешним 40-летним украинцам пенсия от государства не светит - министрНу конечно. В краткосрочной перспективе, денежные переводы это вклад в платежный баланс. Этот вклад позволял скрывать растущий торговый дефицит и позволял обеспечить стабильность национальной валюты. Так же денежные переводы увеличивали внутреннее потребление.

И никого не волновало, что в долгосрочной перспективе, это приведёт к коллапсу пенсионной системы. Понятно, что это проблема далекого будущего и она станет головной болью будущих правительств. Уже не раз писал про шорт-термизм. Вот это один из примеров.

Нет, я не пытаюсь сказать, что нужно обложить заробитчан налогами. А лишь имею в виду, что происходит когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест. Растёт эмиграция. И если тенденция к эмиграции сохранится, то коллапс пенсионной системы наступит очень скоро.

viber
пенсии эмигранты выплаты пенсии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делатьНачалась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Что делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все вариантыЧто делать с обручальным кольцом мужа и жены после развода: все варианты Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травмГороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчикаОторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика "Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков

Последние новости

08:38

Украинкам объяснили в Минюсте, как при выходе на пенсию решить важную проблему

08:23

Бегство от скуки и недоедания: на Львовщине дети массово покидают лагерь в разгар отдыха Видео

08:02

В России вступились за Поклонскую, которую разругал министр Кулеба

07:31

Сорокалетним пенсии уже не светят: как не допустить коллапса пенсионной системы мнение

06:56

Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Видео

Реклама
05:53

Здоровое утро: диетолог назвала пять опасных привычек натощак Видео

05:41

Погожий сентябрь, прохладный октябрь и мрачный ноябрь: синоптик уточнила прогноз погоды на осень Видео

05:20

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

04:31

Как мигрень влияет на развитие диабета - объяснение врачей

04:22

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

03:33

День шахтера 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

03:14

Появилась нано-маска, убивающая коронавирус

03:11

Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Видео

02:55

В Украине резко изменилась цена на арбузы: сколько стоит ягода сейчас

02:46

Ореховый Спас 2021: традиции, поздравления и открытки к празднику

02:39

Комаровский объяснил, когда ребенку необходимо давать жаропонижающее

00:57

Какие ягоды помогают сбить риск сердечного приступа - ответ ученых

00:23

Названы пять самых бесполезных диет Видео

28 августа, суббота
23:58

Бросали дымовые шашки: в Одессе на ЛГБТ-акции задержали полсотни человек

23:58

Диетолог рассказала продукты, которые способны улучшить работу мозга

Реклама
23:24

Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

23:05

Обострение на Донбассе: сепаратисты вновь открывали огонь, есть раненые

22:36

Длинный шлейф криминальных историй: бабушку замученного ребенка в Черкассах объявляли в розыск

22:17

Затяжное похолодание: синоптики уточнили прогноз на завтра Видео

21:54

Одиозная профессорша пожаловалась на "русский мир" и хочет вернуться в вуз

21:53

Масштабное ДТП близ Львова: грузовик столкнулся с тремя автомобилями, погиб ребенок

21:30

Из Афганистана уже эвакуировали более 600 человек - ОПУ

20:59

Привилегии для привитых в "зеленой" зоне: в Минздраве назвали условие Видео

20:30

На грани смерти: стали известны подробности о состоянии замученного мальчика в Черкассах

20:04

20 лет до членства в ЕС: как понимать заявление президента Эстонии мнение

19:45

В Киеве стартовали испытания нового трамвая

19:40

Экологи назвали причину вонючей пены в море Одессы Видео

19:00

Выяснилось, будут ли прививать от коронавируса детей Видео

18:36

Скончался знаменитый советский актер

18:32

В МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

17:59

Россия хочет сорвать встречу Зеленского и Байдена: в ТКГ прокомментировали обстрелы в Авдеевке Видео

17:20

Люди массово покидают город: на Новый Орлеан надвигается сильнейший ураган в истории США

16:52

В Харькове зафиксирована смертельно опасная инфекция Видео

16:19

Смертельная авария в Харькове: машина сбила наездницу, лошадь погибла Видео

16:07

Избитый танцор Дорофеевой откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

Реклама
16:02

Придется делиться: как Газпром будет обходить запрет суда оператору СП-2

16:00

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Видео

15:59

"Эффективный механизм защиты": Кузин назвал сроки, когда могут отменить ношение масок Видео

15:10

До конца года в Украине взлетят цены на молочку

15:07

В Киеве мужчина выпал с 8 этажа, а затем забросал копов камнями

14:39

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией Видео

14:27

Всех вывезти не смогли: Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана Видео

14:00

В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" в память о покойной тетке Видео

13:01

"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Видео

13:01

Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять