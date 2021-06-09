Сладкая пилюля от США: чего ждать от встречи Зеленского и Байдена

После встречи с Байденом Зеленский будет меньше радоваться, чем после телефонного разговора с ним и приглашения в Вашингтон / УНИАН

Несмотря на то, что встреча Зеленского и Байдена состоится в июле, то есть уже после разговора Байдена и Путина, Украину просто поставят перед фактом того, о чем договорились российский и американский президенты, и заставят выполнять договоренности "сильных мира сего". Именно поэтому с самого начала было очень принципиально, чтобы встреча президентов Украины и США состоялась до встречи Байдена с Путиным. Это было бы важно для имиджа украинского президента, который мог бы хотя бы сказать в эфире украинского телевидения, что он упорно о чем-то просил американскую сторону перед разговором с российским лидером.

Встреча Байдена с Зеленским уже после встречи с Путиным однозначно будет донесением до руководителя украинского государства определенной информации о том, о чем договорились уважаемые стороны, и что придется выполнять сторонам, которых уважаемыми не считают, то есть Украине.

Разговор будет касаться абсолютно конкретных вопросов.

Во-первых, модальности минского процесса – что будет сначала: то ли сначала Украине возвращают контроль над границей, а потом она закрепляет "особый статус" Донбасса, то ли произойдет так, как хочет Кремль, то есть сначала "особый статус", выборы в ОРДЛО, а потом уже Россия решит, отдавать ли Украине границу.

Во-вторых, на встрече с Зеленским Байден подчеркнет жесткую позицию США по чувствительным вопросам, например, сотрудничества с МВФ, руководству Нафтогаза и тому подобное. То есть на Украину будут давить из-за ее слабости, в первую очередь, экономической.

Так что вряд ли Зеленский после встречи с Байденом будет радоваться так же, как он радовался после телефонного разговора с американским президентом и приглашения его в Вашингтон. Однако любой политик должен делать хорошую мину даже при плохой игре, поэтому публично Зеленский будет радоваться, хотя по факту его вызывают в Вашингтон, во-первых, на отчет, во-вторых, для информирования о новых заданиях.

Эта встреча не будет сугубо формальной ради совместного фото. По такому сценарию проводил встречи Порошенко – делал совместное фото, а дальше уже рассказывал о ней что угодно.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к УкраинеУ Зеленского все будет иначе – ему будут давать задания. Та информация, которую Байден озвучит Зеленскому, определит весь сценарий дальнейших взаимоотношений Украины и России, ситуации на Донбассе, реинтеграции ОРДЛО (или ее отсутствие) и тому подобное.

Однако все равно у Украины останется возможность маневра или отказа от выполнения того, что для нее неприемлемо. Такая возможность есть всегда так как задачи ставят нам, а мы их выполняем или выполняем не совсем, или выполняем наоборот. И, чтобы определенное невыполнение было обоснованным и аргументированным, для этого нужно иметь не только стальную волю, но еще и ум. Например, Запад считался бы с позицией большинства граждан Украины: если бы большинство граждан четко выразили определенную позицию, тогда Зеленский мог бы на нее ссылаться и говорить, что он хотел сделать то, о чем просили Штаты, но общество не позволило.

Кроме того, если мы будем отказываться выполнять или откладывать выполнение определенного решения, нужно предлагать что-то взамен. То есть Украине нужно стараться быть хотя бы младшим, но партнером, а не молчаливым исполнителем.

Читайте такжеЗеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТОИменно для этого нужна не только воля, но и ум. С волей у нашей власти вроде бы все в порядке, а вот ума, к сожалению, пока не видно.

Кроме того, на этой встрече с Байденом никоим образом не будут удовлетворены желания Зеленского о НАТО, о чем он говорил в последние дни очень часто. НАТО – это не волонтерская организация, которая пытается помочь как можно большему количеству стран или людей. НАТО – это оборонительный блок, где каждый, кто в него входит, не берет что-то от него, а что-то туда привносит. А пока нет ответа на вопрос, что может дать Альянсу Украина, кроме проблем. Усилить его она точно ничем не в состоянии. К тому же, НАТО сейчас переживает не лучшие времена, а тут еще и Украина сверху...

Итак, поездка в Вашингтон будет без особых результатов, но рассказывать нам будут о безумных успехах, как всегда. Хотя какой-то "сладкой пилюли" от Соединенных Штатов можно ожидать в виде обещания дать Украине денег или обещания стратегического партнерства с США. И про эту "сладкую пилюлю" нам будут рассказывать как об огромной победе.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда