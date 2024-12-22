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Согласится ли Путин на заморозку войны?

Игорь Эйдман
22 декабря 2024, 20:29
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Безусловно, Путину сейчас выгодно заморозить войну, но он на это не пойдёт.
Путин, пресс-конференция
Путин во время пресс-конференции / kremlin.ru

Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, Кремль заинтересован в заморозке войны, а с другой – поскольку российский диктатор абсолютно иррационален и психически неадекватен, вовсе не факт, что он будет следовать рациональным интересам и согласится на заморозку войны.

Путин действует, исходя из безумных имперских "тараканов", которые живут в его голове и которых он периодически достаёт из своей черепной коробки и демонстрирует миру, рассказывая про половцев, печенегов, Рюриковичей, Ленина, немецкий и австрийский генштабы и прочий бред сумасшедшего.

Безусловно, Путину сейчас выгодно заморозить войну, но он на это не пойдёт. А не пойдёт потому, что он – маньяк: зачем ему замораживать конфликт, если российские войска немного, но продвигаются. Путин надеется, что он и дальше будет продавливать фронт. При этом он и его окружение будут сыпать ультиматумами: Украина должна отдать четыре области, Украина должна то, Украина должна это. А идея Трампа состоит в том, чтобы достигнуть перемирия без предварительных условий.

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Путину эта идея категорически не нравится, поскольку он надеется, что ультиматумами добьётся капитуляции Украины, и Трамп принудит к этому Киев. Потому что требование отдать четыре украинские области России – это и есть капитуляция. Зеленский после такого не удержится во власти, в Украине начнётся хаос – и тогда Путин возьмёт Украину голыми руками.

Вспомните, как было в Чехословакии в 1938 году: сначала Чехию Мюнхенским договором (или сговором, как часто говорят) принудили её западные союзники в лице Великобритании во главе с премьер-министром Чемберленом и Франции во главе с премьер-министром Деладье к передаче Германии Судетов. За это тогдашний президент Чехословакии Бенеш вынужден был уйти в отставку, и к власти пришёл гораздо более приемлемый для немцев президент Гаха. И Гитлер уже через полгода после Мюнхенского договора, благодаря которому забрал Судеты, шантажом принудил Гаху к капитуляции и захватил Чехию полностью, а Словакии, которая тогда входила в состав Чехословакии, милостиво позволил создать прогерманское сателлитное государство, якобы независимое, во главе с клирикальными фашистами.

Судетская область веками была населена немцами – казалось бы, почему бы её не отдать. Это не Донбасс, даже не Крым. Тем не менее, отдали Судетскую область – потеряли страну, в результате Чехия превратилась в нацистскую диктатуру, а чехи стали рабами немцев до 1945 года.

Примерно такую же историю хотел бы провернуть Путин относительно Украины. Но Путин слишком негибок, неумён, упёрт, неадекватен, учитывая "тараканов" в его голове, поэтому он будет требовать всё и сразу. И пока всё идёт именно к этому.

Игорь Эйдман, специально для Главреда

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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