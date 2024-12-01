События в Сирии: Турция выбрала прекрасный момент для удара

Про трудности коммуникации и здравый смысл.

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Российские наемники в Сирии / фото: og.ru

Читаю новости по Сирии. Точнее, смотрю реакцию украинского ТГ и ФБ по событиям в Сирии. Тут и "вломили русским" (хотя там в основном из внешних сил были иранцы) и "жёлтые ленты" как некий намёк чуть ли не на украинский след. С одной стороны, понимаю реакцию населения - приятно читать когда партнёру твоего врага "вломили". Но учитывая что разгоняют мемы про чуть ли не "наших" местами, далеко не простые "читатели" ФБ мне становится не по себе. Ведь зачастую из-за таких разгонов наши, реально наши и реально важные тезисы, бывает, воспринимают неоднозначно. /

Почему?

Ок. Давайте на пальцах.

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1. Это операция Турции за расширение зоны контроля и получение под контроль территории, достаточной для создания некоего аналога "ДНР" на сирийской территории. Проводится пока силами не правительственной армми, а остаткой исламистской оппозиции в сирии и протурецких военных формирований. Кто не в курсе -- почитайте про зону контроля "сирийских туркеманов" и операцию "Оливковая ветвь".

2. Зона правительственных войск - войска Асада, иранские инструкторы из КСИР и 1 блок-пост русских (там было около 100 человек), который снялся пару недель назад.

3. Это борьба за послевоенные мирные консультации по Сирии, где игроками есть Турция, Иран, РФ, собственно, Сирия и сирийские курды, которые пользуются поддержкой США. И в данном случае это борьба между Ираном и Турцией.

4. ОК. Всё нормально? Пока что да. Но посмотрите на карту и на то, что находится севернее от Алеппо. Там остатки курдского анклава, который не до конца уничтожен турками во время операции "Оливковая ветвь". То есть после захвата Алеппо логично уничтожить этот анклав. Ещё не поняли западни нашей публичной радости? Ок. объясню на пальцах: Турецкие прокси силы будут уничтожать американских партнёров в Сирии. А мы радуемся чьим успехам? Турецких прокси. А у кого оружие просим, а?

Турция выбрала прекрасный момент для удара -- РФ занята своим, в США период "до инаугурации", когда Вашингтон не может (по политическим мотивам) начинать новые операции. Иран был занят Ливаном и Израилем. Прекрасно.

Проблема в том, что нам можно ввязываться в такой узел противоречий *(даже медийно), вначале немного разобравшись в теме.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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