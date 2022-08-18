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Со всеми соседями Москва повторяет одну и ту же ошибку

Павел Казарин

крымский журналист

18 августа 2022, 08:47

Ни одного привлекательного образа будущего в России не существует. У нее нет картинки завтрашнего дня, способной захватить и мобилизовать.

Со всеми соседями Москва повторяет одну и ту же ошибку
Москва регулярно ставит на те элиты, что ценностно близки ей самой / Reuters

Со всеми соседями Москва то и дело повторяет одну и ту же ошибку.

Она делает ставку на элиты. Инвестирует в крупный бизнес, коррумпирует политиков, замыкает на себе бизнес-цепочки. Видимо, причина в том, что Кремль не верит в субъектность обывателя. Не верит, что протест может быть "низовой". Вместо того, чтобы создавать искренних и конкурентоспособных союзников, выбирает ситуативных и вороватых.

А Запад зато все это время предпочитает сотрудничество с гражданским обществом. Инвестирует в образование, финансирует программы обмена, организует семинары. Его методы отличаются — он вкладывает в тех, кто способны завтра стать лидером общественного мнения и составить костяк гражданского общества. Западу не надо ничего придумывать - достаточно познакомить молодежь с самой собой, со своей логикой и архитектурой, чтобы она впоследствии захотела перенести западные правила на почву родной страны.

Как следствие, сценарий уличных протестов - неизменен. По одну сторону - политические долгожители с сомнительной репутацией. По другую - общество, которое требует новых правил игры.

Москва любит рассуждать о "цветных революциях". О сходстве сценариев в разных странах. Приходит к выводу, что все это инспирировано извне. Но в этот момент она уподобляется человеку, который постоянно ставит на аутсайдера, но предпочитает обвинять тотализатор.

Порой в самой РФ раздаются голоса, что Москве уже стоит усвоить науку. Начать работать с "низами". Отказаться от поддержки токсичных политиков. Формировать ряд умных и искренних адвокатов для себя самой. Да в том и дело, что ничего такого Кремль сделать не может.

Потому что никакого привлекательного образа будущего в России не существует. У нее нет картинки завтрашнего дня, способной захватить и мобилизовать. Она не имеет цивилизационной идеи - такой, как у коллективного Запада. Современная Россия - это ценники вместо ценностей. Монетизация убеждений и принципов. Что она может предложить своим соседям?

Инвестиционные проекты? От них не выиграет никто, кроме российских монополий. Уникальные технологии? Россия сама их покупает. Региональную безопасность? Об этом вообще нет смысла говорить.

Москва регулярно ставит на те элиты, что ценностно близки ей самой. В итоге ее партнерами становятся те, кто ведет себя как мародер на оккупированной территории. Она не способна договариваться ни с кем другим — российская элита не верит никому, кто от нее отличается.

Россия может покупать себе союзников, но она не способна их создавать. Она может предлагать секс за деньги, но это не имеет ничего общего с любовью. Ее масскульт - вторичный, толкование "русскости" напоминает матрешку из duty free, а единственное универсальное предложение — репертуар радио "Шансон".

"Рим полюбили не за величие — Рим обрел величие, ибо его полюбили". Эта формула Честертона неприменима к современной России. Она обречена на поражения в битвах за будущее — лишь потому, что не имеет образа будущего. Она проигрывает битву за сердца, потому что не умеет влюблять в себя.

Но и выводов из своих поражений Москва тоже не делает. Просто потому, что эти выводы прозвучат для нее слишком нелестно.

Москва Павел Казарин
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