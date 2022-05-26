Снять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью Украине

Украину впереди ждет тяжелый месяц войны / УНИАН

Именно сейчас на Донбассе продолжаются адские ожесточенные бои. ВСУ критически не хватает западного тяжелого оружия залпового огня, самолетов, средств ПВО и ПРО, которое начнет поставляться по ленд-лизу только с началом июня. Где-то с середины июня и в начале июля оно окажется на фронте.

Но для Украины этот месяц на фронте и в целом по стране будет слишком тяжелым. Враг коварен и попытается максимально использовать это короткое окно возможностей своего вооруженного и численного превосходства на фронте.

Никогда не пойму логики США и других партнеров. Что им мешало доставить критически необходимое сегодня ВСУ оружие на три недели раньше?!

Вообще, уважаемые партнеры и наши союзники из США, вы сами объявили цели этой войны для Украины и ее партнеров по коалиции:

Победа; Полное восстановление территориальной целостности Украины в пределах границ, определенных международным правом; Истощение России, чтобы она больше никогда не имела военного потенциала совершать акты агрессии по отношению к другим странам.

Но странным образом алгоритм политики поставки оружия по Ленд лизу противоречит задекларированным США публично целям, что является для реалити-политики абсурдным подходом. Оружие поставляется дозировано и таким образом, чтобы Украина выстояла за счет больших человеческих потерь. Но и не имела возможности эффективно обороняться и осуществлять контрнаступательные действия.

Уважаемые господа, вы выясните, прежде всего, для себя: к чему на самом деле вы стремитесь, а затем публично декларируйте свои цели и синхронизируйте с ними свои действия. Ибо такая страна, как США - со столь прочными и слаженно работающими государственными институтами - в принципе не может действовать бестолково в решении столь простых для нее проблем. Где, на каком уровне этой машины существует некая субъективная помеха. То есть вредный саботажник, которым(ми) должны заниматься соответствующие компетентные органы федерального уровня в США.

Читайте такжеКремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцыВедь такие действия приводят к дополнительным массовым смертям украинцев. А западных партнеров делают сообщниками военного преступника Путина.

Если совсем упростить это мнение: уважаемые партнеры Украины по антипутинской коалиции, вы либо снимите крест, либо наденьте трусы.

Потому что очень дорого стоит Украине такая ваша политическая игра.

P.S. Безусловно, Украина очень благодарна Западу за поддержку. Но Украина воюет за весь западный мир. При этом исправляя его многолетние ошибки в политике и отношениях с Россией.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт