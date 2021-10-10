Снесет ли Украину новая волна COVID-19

Украина не подготовилась к новой волне заболеваемости / Reuters

Скорее всего, зимой-весной проблемы у Украины будут даже больше, чем во время предыдущих волн заболеваемости коронавирусом. Потому что сеть коек, которую мы создали в прошлом году, за это лето расформировали. Так произошло из-за дисфункции и неразумной политики Национальной службы здоровья, которая пыталась сэкономить на таких больницах и перевела весь медицинский персонал инфекционного профиля в категорию сезонных работников. Типа сборщиков клубники (когда сезон клубники, они нужны, когда нет – они могут идти и заниматься, чем хотят). Соответственно, летом эти медицинские работники куда-то трудоустраивались, поэтому мы не можем быть уверенными, что они будут на том же месте ждать без зарплаты, когда начнется новая волна. Около ста больниц вывели из ковидной сети, а когда начнется волна эпидемии, начнут загружать соответствующие отделения, вот тогда и встанет вопрос о том, кто там остался работать – какие-то студенты или один врач на 200 пациентов, или какой-то коллектив.

Читайте такжеВ Минздраве разъяснили, какие вакцины от коронавируса можно комбинироватьЗа это время больницы усилили кислородом, ведь закупки у нас умеют и любят проводить. По крайней мере на бумаге сейчас этот вопрос решен, и к большинству коек подведен кислород. Закуплены кислородные концентраторы, но пока не научились их выдавать и ими управлять. Потому что это материальная ответственность и лишние хлопоты для семейных врачей. Конечно, они не будут ездить по домам пациентов и перенастраивать расходные материалы.

Создан очень опасный резерв оказания медицинской помощи – амбулаторный, то есть кислородная поддержка на дому. Скорее всего, будут пытаться его заполнять тяжелыми больными – и тогда пациенты будут умирать дома на этом кислороде без достаточной медицинской помощи.

Никак не изменилась подготовка семейных врачей в регионах. Проблема была с тем, что семейные врачи были недоступны, и с тем, что лечат они кое-как.

Совсем никак не изменились министерские протоколы по предупреждению инфицирования, потому что до сих пор у нас в протоколах заложено, что нужно использовать маски, и что основной путь распространения воздушно-капельный, а не воздушный. А при воздушной передаче вируса маска очень условно защищает от инфицирования. А тем более, маску после использования в течение двух часов следует выбрасывать, потому что она потеряла защиту навсегда. А не использовать бесконечно, как у нас. То есть пока нет акцента на респираторы. Даже ВОЗ уже с опозданием на полтора года признала, что вирус передается именно воздушным путем, а потому следует делать акцент на вентиляции и респираторах.

Читайте такжеУченые оценили риск заражения коронавирусом в помещенииТестирование в регионах до сих пор оставляет желать лучшего. Местные власти экономят собственный бюджет, поэтому не делают достаточно тестирований.

Расследование контактов инфицированных как отсутствовало, так и осталось. Сделали "пилот" в Черновицкой области, в едином регионе. Сейчас эту практику пытаются распространять, но она нигде полноценно у нас не работает.