Сможет ли Украина бить западным оружием по целям в РФ?

Украина должна проводить соответствующую работу со своими партнерами для того, чтобы они предоставили ей такие сверхдальние виды вооружения.

https://opinions.glavred.info/smozhet-li-ukraina-bit-zapadnym-oruzhiem-po-celyam-v-rf-10567523.html Ссылка скопирована

США до сих пор запрещают Украине бить по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон комментируя просьбу Киева разрешить удары американским оружием по территории России заявил, что США должны позволить Украине вести войну "так, как она считает нужным".

Ранее комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал обращение группы конгрессменов от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывом ускорить поставки вооружений Украине и позволить Украине атаковать цели в России.

видео дня

Сейчас боевые действия переместились на территорию России. Так называемая "специальная военная операция" и ее массовая поддержка среди широких слоев населения страны-оккупанта базировалась на чувстве собственной безнаказанности. Они прекрасно понимали, что украинская сторона до поры до времени не имела возможности дать адекватный ответ по их территории. Тактико-технические характеристики нашего оружия не позволяли это сделать. Например, дальность поражения "Точка-У" - до 120 км, что не идет в сравнение с тактико-техническими характеристиками западных образцов вооружения и военной техники.

Именно благодаря этим видам вооружения Украина готова наносить удары по России в ответ на их террористические действия.

Сейчас наиболее вероятные варианты удара со стороны Украины - это либо атаки средствами малой дальности в приграничных областях, по периметру, то есть от аннексированного Крыма до Брянска, либо диверсии в глубине территории РФ. Наибольшая вероятность подобных атак - это Брянск, Курск, Белгород и Крым, поскольку они в непосредственной близости. В зоне риска - также Краснодарский край.

Целями атак ГУР МОУ на территории страны-оккупанта становятся исключительно военные объекты. Это объекты вооруженных сил РФ, с которых осуществляются удары по Украине, в частности логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

Кроме того, беспилотники ГУР системно атакуют стратегические предприятия нефтеперерабатывающей отрасли непосредственно на территории самой рф. Таким образом украинским разведсообществом создаются предпосылки, когда россиянам придется выбирать, что именно защищать: или свою нефтеперерабатывающую и металлургическую отрасли, или же оккупационные войска в Украине.

Зато в случае принятия решения о применении западного оружия для ударов по российской территории украинская сторона будет иметь возможность нанести удары возмездия по законным военным целям в глубинных районах страны-оккупанта.

Поскольку мы ведем оборонительную войну, удары по гражданской инфраструктуре России не имеют никакого военного значения. Имеют значение только удары по военной инфраструктуре: по аэродромам и местам постоянной дислокации войск.

В свое время экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что главной особенностью военного противостояния между Украиной и Россией является разительное различие между противниками в возможностях наносить друг другу удары с дальних и сверхдальних дистанций: дальность полета российских крылатых ракет составляет около 2000 км, украинские ракеты летят максимум на 100.

"Пока такое положение будет сохраняться, эта война может длиться годами... Конечно, невозможно одномоментно лишить противника такого существенного преимущества. Но вполне возможно противопоставить врагу свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность", - отмечал он.

По моему убеждению Украина должна проводить соответствующую работу со своими партнерами для того, чтобы они предоставили ей такие сверхдальние виды вооружения, ведь наличие самой возможности угрозы использования ВСУ средств поражения соответствующей дальности заставит РФ по-другому рассматривать сам характер войны с Украиной.

Недавно в интервью агентству Reuters Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Британией, для нанесения ударов по целям на территории России.

По словам главы британского МИД, Киев должен решать, использовать ли оружие для ударов по российской территории. "Украина имеет это право. Подобно тому, как россия наносит удары внутри Украины, вы можете полностью понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищается. Что касается того, что делают украинцы, то, на наш взгляд, это их решение о том, как использовать это оружие", - сказал Кэмерон во время визита в Киев.

В Кремле на эти заявления Кэмерона отреагировали довольно нервно. Так, например, Песков назвал это опасным заявлением и обвинил британскую сторону в "прямой эскалации напряженности". И напоследок предупредил об угрозе европейской безопасности.

Примечательно, что уже после угроз Пескова премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что его страна выделяет Украине очередной пакет военно-технической помощи, который среди прочего включает 1 600 ракет, в частности дальнобойные Storm Shadow.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что по примеру Великобритании должны последовать и другие страны. По ее мнению, Киев нуждается как в немедленной военной помощи союзников, так и в долгосрочной поддержке.

Подобная риторика свидетельствует о том, что произошли тектонические изменения в понимании самого характера войны. Страны Запада, прежде всего Великобритания, прекрасно понимают ту угрозу, которую несет российская федерация блоку НАТО. Поэтому часть наших западных союзников принимает контрмеры с целью недопущения переноса театра боевых действий непосредственно на территорию стран НАТО.

Зато США до сих пор не приняли решение относительно использования Украиной оружия американского производства для ударов по российской территории. США не позволят этого из-за страха, что американское оружие, которое будет поражать цели в России, может спровоцировать эскалацию конфликта.

Нынешние ограничения ставят Украину в затруднительное положение, поскольку ракеты, которые поражают мирные украинские города, часто выпускаются над территорией России самолетами, которые взлетают с аэродромов внутри этой страны. То же самое касается российских ударных дронов. Они оставляют базы в России только для того, чтобы атаковать жилые дома в Украине.

Сейчас Украина упорно работает над разработкой собственных ракет большой дальности. Но нужно время, чтобы они были готовы к широкому использованию на поле боя. В то же время западное оружие доказало свою эффективность во время ударов по российским военным базам на оккупированной украинской территории - там разрешено использовать как поставленные США ATACMS, так и крылатые ракеты из Франции и Великобритании.

Впрочем, если россия не захочет сесть за стол переговоров с учетом позиции Украины в этом вопросе, то я не исключаю, что США могут пересмотреть свою позицию относительно запрета на использование оружия для ударов по территории РФ. Дело в том, что удары исключительно украинским оружием уже нанесли серьезный ущерб стране-оккупанту. Соответственно, Кремлю дают понять возможные сценарии для российской стороны в случае применения американского вооружения.

Основные усилия американской стороны направлены на то, чтобы дать понять Кремлю, что не стоит эскалировать конфликт и затягивать войну.

Напомню, Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред