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Способен ли Трамп навязать Украине капитуляцию

Александр Палий
21 января 2025, 08:00
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Трамп хочет заморозки войны в Украине, но Путину без войны кирдык – она продлевает его существование.
Трамп не сможет навязать Украине того, о чём он договорится с Путиным
Трамп в процессе переговоров поймёт, что Путин неадекватен и является врагом США / Коллаж: Главред

Накануне инаугурации Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине. Но вопрос – на каких условиях.

Если Трамп позволит России забрать все те украинские территории, которые она захватила, причём безо всяких последствий для неё, Америка точно не будет великой снова, как хочет Трамп. Это будет Америка, которая поощряет коалицию собственных врагов, которая формируется из России, Северной Кореи, Ирана и Китая. Поэтому, думаю, Трамп будет искать какую-то золотую середину, для него главное – добиться прекращения огня на время, а точнее до конца собственной президентской каденции. Что будет дальше – это Трампа особо не интересует.

Конечно, Украина не согласится на такое прекращение огня, которое станет передышкой для России перед новой волной её агрессии.

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Вообще, Трамп демонстрирует то, что у него нет идеологии союзничества, которое сохранялось очень долго между Европой и США. Он может положить конец любым союзам, что будет на пользу врагам Америки, которые, кстати, сегодня усиливаются (здесь речь не идёт о России, потому что как раз она слабеет). Если Америка будет распугивать своих друзей и забудет тех, кто помог ей выиграть Холодную войну (в частности, об Украине, которая приближала завершение существования Советского Союза), это точно не пойдёт ей на пользу, и она немало потеряет.

Впрочем, думаю, что Трамп постепенно поймёт всё это. И, даже если сейчас он чего-то не понимает, он очень скоро это осознает.

Не стоит рассчитывать на то, что политическая система США будет сдерживать Трампа, потому что, как оказалось, эта американская систем балансов и сдерживаний переоценена. Все на самом деле решают люди. Поэтому, если Трамп назначит на ключевые должности очень лояльных по отношению к нему людей, он сможет делать что угодно. По сути, в Америке будет происходить олигархизация, а традиционная демократия там заканчивается.

Касательно переговоров Трампа и Путина, к которым так стремится новый американский президент, следует отметить главное: Трамп не сможет навязать Украине того, о чём он договорится с Путиным. Другими словами, Трамп не сможет навязать Украине капитуляцию, ибо это станет внутри- и внешнеполитическим ударом по нему самому. А, кроме того, сейчас немного ожила Европа и начала заботиться о безопасности, а у Украины там немало союзников, которые не допустят нашей капитуляции.

Да и какой смысл? Путин является другом всех врагов США, которые кричат "Смерть Америке!": КНДР, Иран и так далее. Если Трамп будет иметь дело с союзником своих врагов, это будет глупо.

Поэтому, по моему мнению, переговоров об Украине без Украины не будет. Трамп и Путин будут что-то обсуждать и зондировать почву, но в принятии решения Украина будет участвовать.

Сегодня рано говорить о том, к каким именно компромиссам Трамп может склонять Россию и Украину, потому что всё это пока только проекты. Скорее всего, Трамп в процессе переговоров поймёт, что Путин неадекватен и является врагом США, потому что дружит с врагами Америки. После этого все эти переговоры сорвутся, и США начнут поставлять Украине оружие в не меньших объемах, чем она поставляет сейчас.

Конечно, США могут полностью прекратить военную помощь Украине, но, если это произойдёт в процессе переговоров, это будет расцениваться как игра на стороне России. Теоретически это может быть одним из средств давления на нашу страну, но об этом еще рано говорить.

Зато на Россию Трамп будет давить угрозами снизить цены на нефть и поставками оружия Украине.

Трамп будет пытаться заморозить войну в Украине. Он часто подчёркивал, что он будет настаивать на немедленном прекращении огня. Но вряд ли ему удастся заставить Украину и Россию прекратить стрелять. И точно сказать, что прекращения огня в 2025 году не будет, мы не можем – сейчас вероятность 50/50.

Замораживание войны на сегодня является наиболее реалистичным сценарием, но он в любой момент может измениться: может либо возобновиться война, либо произойти какой-то коллапс в России, либо произойти усиление Украины благодаря поддержке её европейских союзников, либо случится прорыв в развитии военных технологий.

О возможности коллапса в России говорит состояние её экономики – она затухает, и нет перспективы исправить ситуацию. Даже если санкции против РФ сохранятся на нынешнем уровне, у России всё равно экономического будущего нет. Россия ничего не производит, перевела экономику на военные рельсы, так что без войны Путину будет кирдык. Он заинтересован в эскалации, потому что каждый виток агрессии продлевает его существование.

Впрочем, посмотрим.

Как бы там ни было, но с приходом Трампа к власти в США в мире добавится хаотичности.

Александр Палий, историк, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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