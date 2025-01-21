Потери оккупантов становятся безумными

В первые недели 2025 года в России несколько уменьшилось количество сообщений об убитых российских солдатах. Эту фразу нужно понимать так, как она написана. Не число потерь уменьшилось, а количество сообщений уменьшилось. Вероятно, тут есть какая-то взаимосвязь и с праздниками, и с проблемами эвакуации. Эти потери россиян проявятся чуть позже.
Что по цифрам?
По состоянию на 13 января 2025 года группа "Информационное сопротивление" поимённо зафиксировала 92657 российских солдат, которых в самой России признали убитыми или похоронили. Ещё около 450 точно мертвы, но идёт уточнение данных.
За две недели число установленных убитых выросло на 1209.
Российский проект "Медиазона" и русская служба ВВС по состоянию на 17 января указывают цифру 88726 убитых. При этом они отмечают, что ещё не разобрали 7799 записей. Подчеркнуто, что это именно записи, а не люди, ибо есть дублирование.
Т.е., порядок цифр одинаковый.
Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ число убитых, которых в реальности больше не менее чем в 2 раза. Т.е., российская армия потеряла в Украине порядка 185+ тыс. только убитыми.
Плюс те, кто списан из-за тяжёлых ранений, болезней, умершие в небоевой обстановке, дезертиры, пропавшие без вести, пленные и т.д.
Важный момент, на который обращают внимание и наши исследователи, и западные, и оппозиционные российские. У РФ снижается запас танков и бронетехники на базах хранения, темпы производства и восстановления не компенсируют темпы потерь.
Ввиду чего нарастает количество случаев использования россиянами переделанных гражданских автомобилей, тех же буханок, для подброса небольших групп пехоты к ЛБС. Это подтверждают наши военные.
Равно как темпы набора наёмников не компенсируют темпы потерь живой силы (о чём я писал в прошлый раз).
Итого в начале 2025 года видим такой рисунок.
Идёт одновременное соревнование по нескольким направлениям.
С одной стороны, Россия применяет тактику наступления малыми группами. В условиях тотального пренебрежения Кремля к жизни своих солдат и пока ещё численного превосходства, российская армия ползёт вперёд. Ввиду дефицита и уязвимости техники, темпы такого подползания - 55 км в год по прямой на самом успешном участке.
С другой стороны, расширяется применение роботизированных и беспилотных комплексов украинской армией. Которые постепенно нивелируют преимущество в технике и перемалывают живую силу врага.
В какой-то точке эти тенденции должны сбалансироваться, если не будет обрушений.
Причины, которые могут вызвать просадку фронта: 1) резкое уменьшение/торможение внешней помощи, что приведёт к разрывам в обеспечении боеприпасами в первую очередь; 2) внутренняя дестабилизация.
В войне "люди против людей" российско-корейские (и им подобные) силы однозначно имеют преимущество. Но в ситуации люди и роботы против людей и роботов всё иначе. Появляются дополнительные мультипликаторы, коэффициенты и т.д.
Всё, что написано – не для самоуспокоения. Карту все видят. Проблемы все знают. Но и масштаб стоит представлять.
Не ухудшать. Помогать тем, кого лично знаете.
Лидеры по зафиксированным потерям в абсолютных числах:
• Башкортостан – 4160 (+119)
• Татарстан – 3813 (+121)
• Краснодарский край – 3573 (+61)
• Свердловская область – 3352 (+54)
• Пермский край – 3020 (+60)
• Московская область – 3000 (+46)
• Челябинская область – 2791 (+64)
• Саратовская область – 2253 (+61)
• Иркутская область – 2216 (+44)
• Самарская область – 2150 (+26)
• Ингушетия – 143 (+2)
• Чечня – 374 (+1)
• СПб – 1036 (+38)
• Москва - 809 (+14)
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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