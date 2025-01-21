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Потери оккупантов становятся безумными

Алексей Копытько
21 января 2025, 06:10
619
За две недели число установленных убитых выросло на 1209.
войска РФ, войска КНДР
Войска РФ и войска КНДР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, KSNA

В первые недели 2025 года в России несколько уменьшилось количество сообщений об убитых российских солдатах. Эту фразу нужно понимать так, как она написана. Не число потерь уменьшилось, а количество сообщений уменьшилось. Вероятно, тут есть какая-то взаимосвязь и с праздниками, и с проблемами эвакуации. Эти потери россиян проявятся чуть позже.

Что по цифрам?

По состоянию на 13 января 2025 года группа "Информационное сопротивление" поимённо зафиксировала 92657 российских солдат, которых в самой России признали убитыми или похоронили. Ещё около 450 точно мертвы, но идёт уточнение данных.

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За две недели число установленных убитых выросло на 1209.

Российский проект "Медиазона" и русская служба ВВС по состоянию на 17 января указывают цифру 88726 убитых. При этом они отмечают, что ещё не разобрали 7799 записей. Подчеркнуто, что это именно записи, а не люди, ибо есть дублирование.

Т.е., порядок цифр одинаковый.

Напомню, что это МИНИМАЛЬНОЕ число убитых, которых в реальности больше не менее чем в 2 раза. Т.е., российская армия потеряла в Украине порядка 185+ тыс. только убитыми.

Плюс те, кто списан из-за тяжёлых ранений, болезней, умершие в небоевой обстановке, дезертиры, пропавшие без вести, пленные и т.д.

Важный момент, на который обращают внимание и наши исследователи, и западные, и оппозиционные российские. У РФ снижается запас танков и бронетехники на базах хранения, темпы производства и восстановления не компенсируют темпы потерь.

Ввиду чего нарастает количество случаев использования россиянами переделанных гражданских автомобилей, тех же буханок, для подброса небольших групп пехоты к ЛБС. Это подтверждают наши военные.

Равно как темпы набора наёмников не компенсируют темпы потерь живой силы (о чём я писал в прошлый раз).

Итого в начале 2025 года видим такой рисунок.

Идёт одновременное соревнование по нескольким направлениям.

С одной стороны, Россия применяет тактику наступления малыми группами. В условиях тотального пренебрежения Кремля к жизни своих солдат и пока ещё численного превосходства, российская армия ползёт вперёд. Ввиду дефицита и уязвимости техники, темпы такого подползания - 55 км в год по прямой на самом успешном участке.

С другой стороны, расширяется применение роботизированных и беспилотных комплексов украинской армией. Которые постепенно нивелируют преимущество в технике и перемалывают живую силу врага.

В какой-то точке эти тенденции должны сбалансироваться, если не будет обрушений.

Причины, которые могут вызвать просадку фронта: 1) резкое уменьшение/торможение внешней помощи, что приведёт к разрывам в обеспечении боеприпасами в первую очередь; 2) внутренняя дестабилизация.

В войне "люди против людей" российско-корейские (и им подобные) силы однозначно имеют преимущество. Но в ситуации люди и роботы против людей и роботов всё иначе. Появляются дополнительные мультипликаторы, коэффициенты и т.д.

Всё, что написано – не для самоуспокоения. Карту все видят. Проблемы все знают. Но и масштаб стоит представлять.

Не ухудшать. Помогать тем, кого лично знаете.

Лидеры по зафиксированным потерям в абсолютных числах:

• Башкортостан – 4160 (+119)

• Татарстан – 3813 (+121)

• Краснодарский край – 3573 (+61)

• Свердловская область – 3352 (+54)

• Пермский край – 3020 (+60)

• Московская область – 3000 (+46)

• Челябинская область – 2791 (+64)

• Саратовская область – 2253 (+61)

• Иркутская область – 2216 (+44)

• Самарская область – 2150 (+26)

• Ингушетия – 143 (+2)

• Чечня – 374 (+1)

• СПб – 1036 (+38)

• Москва - 809 (+14)

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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