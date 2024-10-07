Смерть Путина не закончит войну

У российского диктатора Путина 7 октября день рождения, и в этот день ему многие желают поскорее сгинуть.

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Война не закончится даже после смерти Путина, потому что всё, что он делает, устраивает россиян / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот YouTube

Присоединяюсь к тем, кто желает Путину как можно скорее сдохнуть. Но я не настолько оптимист, чтобы верить в то, что его сдыхание вдруг остановит войну.

На самом деле Путин является циничным приспособленцем. Его карьера как российского имперца является отражением лишь того, что в российском обществе доминируют имперские настроения. Путин начинал как либерал и прозападник, но, увидев изменение настроений в России, приспособился к ним и изменился.

Поэтому я далёк от веры в то, что после смерти Путина война закончится, а российское общество изменится. Нет, к сожалению, не Путин сделал россиян имперцами, а российское имперское общество слепило именно такого Путина, который полностью удовлетворяет настроения россиян.

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К тому же в сегодняшней России не заметно ни одной влиятельной политической фигуры, которая могла бы хотя бы противопоставить себя имперским настроениям, не говоря уж о том, чтобы попытаться их остановить. В России не хватает даже просто голосов, которые бы говорили, что война – это плохо и недопустимо. Даже среди российских либералов, не говоря уж о политиках, которые имеют влияние на общественное мнение в РФ.

Пока Россия будет существовать в её нынешнем формате, то есть как империя, пока она не потерпит громкое военное поражение, пока страны, которые приведут РФ к этому поражению, не проведут политику деимпериализации и не помогут россиянам избавиться от имперских комплексов, новая итерация Путина будет вполне возможной даже после его смерти.

История свидетельствует о том, что такие фигуры, как Путин, как правило, плохо заканчивали: они либо погибали в результате переворотов, когда переставали удовлетворять поддерживающее их окружение, либо их ждала естественная смерть, но такая, как у Сталина, который подыхал в луже собственных экскрементов, пока другие ждали, когда это наконец закончится.

Вряд ли Путина ждет какой-то радостный конец, даже торжественные похороны. Возможно, я мистик, но убежден, что за свои поступки придется нести ответственность не только при жизни. Поэтому ответственность Путина точно настигнет, хотя бы перед смертью.

Хотя, конечно, жалкий конец Сталина не мешает россиянам до сих пор восхищаться им. К сожалению, смерть Сталина, Путина или ещё кого-то из конкретных выразителей российских имперских настроений вовсе не означает конец этих настроений. Они будут жить до тех пор, пока Россия сохраняется в её нынешнем формате, пока под ней остаются порабощённые народы, пока РФ не будет разбита и не будет проведена деимпериализация наподобие той, которую провели с нацистской Германией.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти, специально для Главреда

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор Архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

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