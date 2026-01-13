Укр
Смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне?

Вадим Денисенко
13 января 2026, 06:10
Путин явно дистанцировался от подобного решения.
Кадыров
Кадыров и его состояние / Коллаж: Главред, фото Википедия, скриншот

Вероятная смерть Кадырова. Никакого всплеска сепаратизма не будет

Если действительно у Кадырова отказали почки, в ближайшие дни (недели) мы узнаем фамилию нового лидера Чечни. Единственное, что можно сказать точно, – сын не сможет быть руководителем республики.

Назначить кого-то из сыновей - нарушить или переписать законодательство. До сих пор Путин всегда старался избегать подобных вещей. В конце концов, если бы он играл в эту игру, мы бы чаще видели детей Кадырова в Кремле. Но Путин явно дистанцировался от подобного решения. Конечно, полностью отвергнуть такой сценарий нельзя. Но пока он выглядит маловероятным.

Главная задача Кремля в период транзита - не допустить междоусобиц и обеспечить контролируемый переход власти, которая будет на 100% зависимой от Москвы (уровень зависимости от Москвы должен кратно возрасти). А это означает, что с большой долей вероятности новым руководителем станет кто-то из клана Кадырова: либо Даудов, либо Делимханов (возможно, даже оба получат свою часть властного пирога, хотя это неизбежно приведет к конфликту). Даудов - обеспечит сверхжесткую линию по подавлению всех и вся. Делимханов - более комфортный Москве, хотя и не столь жесткий. Но и первый, и второй продолжат линию Кадырова, который держал власть на круговой поруке и ответственности родственников за деяния представителей их клана. Другими словами, ты выступаешь против Кадырова, за это страдают все твои близкие до седьмого колена.

Что касается возможного назначения Алаутдинова, то здесь обязательно возникнет конфликт с кланом Кадырова. Алаутдинов из другого клана. Хотя он и наиболее лоялен Кремлю. Поэтому его назначение пока выглядит маловероятным.

Но при любых обстоятельствах назначение будет производиться исходя из главного принципа: не допустить междоусобиц. А потому, если кто-то считает, что смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне, тот глубоко ошибается. Пока это почти нереалистично.

Что точно будет происходить – это уменьшение автономности Чечни и фактическая потеря влияния чеченского руководства на Росгвардию и ее чеченские подразделения. К сожалению, ни о каком сепаратизме речь пока не идет. Что-то может измениться только тогда, когда начнется ослабление центра.

Отдельная линия крышевания, которое обеспечивал Кадыров. После его эпохального поражения в деле Wildberries эта история получила серьезную трещину. Смерть Кадырова, похоже, ограничит криминальные возможности чеченцев в РФ. А это значит, что их место начнут все больше занимать силовики.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

