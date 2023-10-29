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Слух о смерти Путина, как ответ Вашингтону

Сергей Климовский
29 октября 2023, 03:10
Кремль сейчас стремится подсунуть Белому дому для заключения сделки пакет.
Путин
Путин "умер" / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, kremlin.ru

Слух о смерти путина вечером 26 октября на Валдае в 20 часов 42 минуты, запущенный Х-каналом "Генерал СВР" утром 27 октября, можно назвать – "Наш ответ Вашингтону". Так в Кремле отреагировали на завершение 25 октября спикириады в США и избрание председателем палаты представителей республиканца Майка Джонсона, одного из самых близких к Трампу конгрессменов.

Спикериада началась из-за того, что 3 октября Демпартия в союзе с восьмью конгрессменами-трампистами отправила в отставку Кевина Маккарти, не принадлежащего к поклонникам Трампа. В итоге через три недели спикером стал однозначный трампист и религиозный консерватор, имеющий все перспективы стать кандидатом в президенты от республиканцев и выиграть выборы. Во всяком случае голоса симпатиков Трампа ему обеспечены автоматически, и Дональд пишет в своих интернет-страничках, что это он продвинул Майка Джонсона. Не путать с Борисом Джонсоном. Если Майк таки станет президентом США, а Борис сможет вновь стать премьер-министром Великобритании, то будет два Джонсона и в текстах придётся обозначать, какой Джонсон имеется ввиду, а в Киеве появится кафе "У двух Джонсонов".

Майк Джонсон способен сделать себе репутацию к выборам и без отсвета от Трампа. Он уже заявил Байдену, что не следует смешивать Израиль с Украиной в финансовых документах и предоставление помощи им следует рассмотреть в Конгрессе отдельно. Подход, демонстрирующий уважение как к Израилю, так и к Украине, которые достойны того, чтобы их обсуждать по отдельности, а не помещали в общий блок с ликвидацией последствий пожаров на Гавайях и ремонтом стены на границе с Мексикой. Тем более, что потребности в помощи у Израиля и Украины очень разные.

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Такой раздельный подход ещё не раз пригодится Джонсону, поскольку Кремль сейчас стремится подсунуть Белому дому для заключения сделки пакет, в котором всё вместе – война РФ против Украины, Израиль и Газа, санкции и многое другое.

Самый оптимальный вариант для Кремля – это договориться с Байденом до весны 2024 г., пока не началось. Можно, кончено, поиграть во всемирный джихад под руководством Москвы, для чего пригласили ХАМАС и обвешивают медальками недоросля из семьи кадыровых, но это такой же эфемерный проект, как и война глобальных югов с западами.

Одной разведке или разведсообществу эти творческие поиски Кремля надоели, и она передала немецкой "Бильд" прослушку разговора рогозина об ударе обычной ракетой по Киеву из космоса. Это послание означало: прекращайте заниматься фигнёй, мы всё видим и всё знаем. Наш Щирлиц в Кремле всё докладывает Юстасу.

В итоге размышления о выборах в США и послание через "Бильд" заставили Кремль запустить 27 октября спецоперацию со смертью путина через Х-канал "генерал СВР" и экс-разведчика Жирнова. Достоверность их слов сразу подтвердил профессор Соловей, но допустил одну ошибку, непростительную для специалиста по информационным войнам и подобному. На ход операции она не влияет, но кое-что говорит о его профессионализме.

Соловей изложил и общую схему всей операции: "путин" умер на Валдае, лежит в холодильнике и может пролежат там ещё пару месяцев, подобно тому, как пролежали, по его данным, Уго Чавес и некоторые другие диктаторы. По утверждению Соловья, ФСБ и кремлёвцы будут это скрывать ещё несколько месяцев и пользоваться двойником, якобы для того, чтобы переход к РФ без путина был плавным, а не обвальным. В общем, что все россияне не напились в один день. Песков известие о смерти путина опроверг, как гласили заголовки в СМИ. Но некоторые издания быстро изменили заголовок на "Песков косвенно опроверг смерть путина".

В свою очередь администрация президента РФ в этот день сообщила: путин собрал Совбез и пожаловался его членам, что очень беспокоен незаконным притоком оружия в РФ с территории Украины. Настоящий путин сказал бы из "новых регионов РФ", а не с территории Украины. Администрация этим явно хотела сказать, что готова что-то вернуть из "новых регионов" и хочет поговорить об условиях.

В унисон ей в этот день лукашенко вдруг призвал Украину прекратить стрелять и срочно начать переговоры с РФ "о земле и мире". Признал, что Украина будет требовать на них вернуть ей территории и намекнул, что готов стать посредником.

Завершение спикириады в США и общий ход событий таки заставили "чекистов" послать Вашингтону сигнал, что они готовы снять бренд "путин" и на другие уступки в обмен на переговоры о большой перезагрузке отношений. Как результат "генерал СВР" и профессор известили всех о смерти путина. То, что это сделать придётся, иначе реальных переговоров не будет, "чекисты" знали изначально. Поэтому Соловей обещал в сентябре, что "путин" не переживёт октябрь, и заверял, что он с генералом СВР сразу известят о его смерти, как только поступит команда.

Смерть путина – обязательное условие, без которого невозможны ни переговоры с ЕС и США, так как есть ордер МУС о его аресте, ни с Украиной, так как есть указ Зеленского о запрете самому себе вести переговоры с РФ, пока там есть путин. Поэтому путин, вступая на форуме "Пояс – путь" сразу после Си Цзиньпина, попросил Зеленского отменить этот указ. Получилось комично и глупо, так как "чекисты" должны понимать, что в Украине отменят Зеленского, если он отменит указ, а США скажут, что у них снаряды закончились почти как в Словакии, а деньги закончились ещё раньше. В итоге "чекистам" пришлось заявить о смерти путина инкогнито.

Неофициальное заявление о смерти путина – первый шаг, сделанный "чекистами", и не самый трудный. Гораздо труднее будет договориться о размерах территории, которую РФ вернёт Украине, чтобы война стала на паузу и переговоры официально начались. По сути, Кремлю предстоит повтор договорённости в Стамбуле в марте 2022 г. о частичном выводе войск, но на этот раз взамен он получит лишь прекращение огня и согласие на переговоры, а не проект мирного договора с демилитаризацией Украины и прочим.

Нравится или не нравится Кремлю, но без возврата части территории Зеленский по ряду причин не может согласиться на прекращение огня и переговоры, даже если хочет и готовится к выборам, чтобы остаться на второй срок. Без земли Зеленский может даже и не пробовать объявлять перемирие и выборы, так как проиграет их. С землёй у него шанс переизбраться есть. Но Кремлю придётся вернуть убедительный объём земли, например, отвести войска с Херсонщины за северо-крымский канал, а на востоке за реку Красную к Сватово, и однозначно вернуть Запорожскую АЭС. Если в Кремле к этому готовы, то им придётся похоронить путина официально, чтобы процесс пошёл.

Насколько сейчас в Кремле к этому готовы – не понятно. Похоже, что там всё ещё бредят идей решить все вопросы одним большим пакетным соглашением, вписав туда Газу, Израиль, Сирию, санкции, "Северный поток-2" и ещё что-то. Это невозможно по определению, и будет возможно только, если танки Рамштайнской коалиции войдут в Москву, но излишне. Однако, в Кремле до конца декабря, по всей видимости, продолжат этим бредить, пока не дождутся новых неприятностей себе на голову.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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война в Украине Вашингтон Путин новости Сергей Климовский
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