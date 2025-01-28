Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефть

Многие вспоминают ситуацию 1980-х годов в Афганистане, но сегодня каждый игрок хочет получить больше дивидендов за счет других, в том числе и за счет Трампа.

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Трампу в случае с Саудовской Аравией будет трудно достичь желаемого привычным "кавалерийским наскоком" - Игорь Семиволос / Коллаж Главред

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим во время выступления на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе ответил на предложение президента США Дональда Трампа уменьшить цены на нефть. По его словам, на мировом рынке фиксируют рост спроса, и поэтому считают необходимым обеспечить эффективные поставки для покрытия этого спроса.

Трамп действует, как слон в посудной лавке. Во-первых, если он хочет, чтобы Саудовская Аравия каким-то образом договаривалась с ним, этого не следует делать публично на весь мир, ведь таким образом он ставит саудитов в очень неудобное положение. Во-вторых, просто так ничего не происходит, и если Трамп хочет что-то получить от Саудовской Аравии, кроме увеличения инвестиций, которые он уже запросил, то он должен предложить что-то взамен.

То, что должно усилить ее позиции на Ближнем Востоке. Что он может предложить? Например, поддержать арабский план урегулирования арабо-израильского или палестино-израильского конфликта. Но пока что то, что Трамп говорит, и то, что он делает, в основном сводится к заявлениям, таким как недавнее на борту самолета о том, что "давайте выгоним всех палестинцев из Газы". Это явно диссонирует с его предыдущими заявлениями о желании договориться с саудитами.

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Не думаю, что саудиты просто так, с какой-то стати, захотят прислушаться к Трампу. Поэтому я довольно скептически отношусь к тому, что Трамп сможет своим привычным "кавалерийским наскоком" достичь желаемого. Конечно, он может угрожать Саудовской Аравии, например, прекращением военной помощи или введением пошлин, как он это уже делал раньше. Но это сомнительный способ взаимодействия, учитывая, что вокруг Саудовской Аравии уже давно пританцовывает Китай. Поэтому сейчас борьба идет именно за Саудовскую Аравию, а не за Соединенные Штаты.

Есть ли у Трампа запасной план? Возможно. Мы уже видели визит Байдена в Саудовскую Аравию с примерно такими же месседжами, однако ответ, который они получили, не вдохновляет тех, кто надеялся на быстрое решение вопроса.

Начнем с того, что премьер-министр Мухаммед бин Салман сказал: "Вы с такими предложениями можете обращаться к своим друзьям, а не к нам. У нас другие принципы, другие ценности". И в этом случае, похоже, ситуация будет подобной. Он может так же в непринужденной обстановке сказать Трампу: "Извините, наши принципы не позволяют нам действовать так, как вы предлагаете". В таком случае, думаю, Трамп будет вынужден признать, что ничего не получилось.

Но с него - как с гуся вода. По крайней мере, в начале, когда все вокруг пугаются только от одного звука, который он издает. Насколько эта позиция может измениться до его визита - это интересно. Услышим ли мы от Трампа какую-то новую идею? Или он дезавуирует свои слова о палестинцах и завершении арабо-израильского конфликта, или сформулирует их четче? Тогда разговор может начаться серьезно, однако в противном случае Трамп просто потанцует с саблями.

То, что сказали саудиты, - это начало торгов. Что касается роста спроса, то пока я этого не вижу. Я не специалист по энергетике, поэтому могу ошибаться. Но судя по дискуссиям в рамках ОПЕК и Саудовской Аравии, роста спроса нет.

Более того, все усилия ОПЕК удержать цены, скажем так, пока не слишком успешны. Разговоры о запуске новых производственных мощностей или увеличении объемов добычи нефти даже за счет снижения цен - это, по сути, то, о чем сейчас идет речь.

Это даже может вписываться в логику заявлений министра иностранных дел. Ведь если спрос растет, а его ограничивают высокие цены на нефть, то снижение цены вместе с увеличением добычи может стимулировать продажи. Логично ли это? Возможно.

Однако этот вопрос касается не Трампа, а экономики и дискуссий, которые уже продолжаются. Трамп, в таком случае, может приписать себе заслугу, заявив: "Вот, смотрите, я сказал - и оно произошло". Но я считаю, что это может иметь обратный эффект. Потому что одно дело, когда это происходит естественным образом, и другое - под давлением действий, которые демонстрирует Дональд Трамп.

Никто не знает, как себя поведут саудиты. Трамп может продать им только политический интерес. Если они увидят для себя интерес, то могут пойти на определенные уступки. А какой их политический интерес? По-прежнему остаться ведущей страной Ближнего Востока, которая влияет на все процессы.

У них есть своя адженда, которую они не снимают с повестки дня. Они заявили: "Мы нормализуем отношения с Израилем, если будет создано палестинское государство". Это давно прозвучало в рамках Арабской мирной инициативы, которой уже в обед будет 20 лет.

Нетаньяху при этом по большей части использует США в собственных интересах и может поставить их в ситуацию, когда те не смогут отказаться от дальнейшей поддержки Израиля. А заявления Трампа создают впечатление, что за ним сидит человек даже более правый, чем Нетаньяху. Ведь если прочитать комментарии осуждающих израильских экспертов, то они делают предположение, что скорее всего ему это сказали представители ультраправых израильских деятелей, которые грезят о трансфере власти. А что будет потом? Ведь у Трампа в истории, географии и прочих вещах проблемы. Он слышит то, что ему говорят на последней встрече. Сказали ему, что все живут в лесу, - значит, все живут в лесу.

Что касается ОПЕК. Даже если предположить, что они снизят цены на нефть, вряд ли это заставит Россию прекратить войну. Многие вспоминают ситуацию 1980-х годов, когда Саудовская Аравия была верным союзником США и поддерживала афганских моджахедов в войне против СССР. Но тогда все было более прозрачно. Сегодня каждый игрок пытается получить больше дивидендов и субъектности за счет других, в том числе и за счет Трампа.

Трамп, в свою очередь, стремится укрепить позиции США, провозглашая лозунги о "великой Америке". Его амбиции сталкиваются с амбициями других игроков. В этом контексте Китай также играет важную роль. Даже если Китай ничего не будет делать, а только наблюдать, это создает более широкое поле для маневра и торгов.

Предложение США для Саудовской Аравии должно быть приемлемым, ведь подход "или принимаете, или мы вас накажем" не работает. Если удастся достичь консенсуса, результаты могут проявиться быстро. Например, если Саудовская Аравия заявит об увеличении добычи нефти, цены начнут падать даже без реальных действий. Экономика сильно зависит от заявлений и настроений. Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу, и для них это не проблема. Но все дальнейшие действия зависят от договоренностей и того, насколько они будут отвечать их интересам.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Кто такой Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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