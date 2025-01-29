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Получится выдать крах Трампа за победу?

Игорь Эйдман
29 января 2025, 19:10
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Повышение таможенных тарифов на импорт не приведет ни к чему, кроме роста цен.
Получится выдать крах Трампа за победу?
Трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

В фильма "Ученик" ментор Трампа криминальный адвокат Рой Кон учит его правилам социального успеха:

1: Атакуй. Атакуй. Атакуй.

2: Ничего не признавай. Отрицай все.

видео дня

3. Всегда заявляй о победе и никогда не признавай поражения.

Ровно таким образом Трамп всегда и вел себя. И эта тактика приносила ему успех. Однако сейчас он явно вышел за пределы своей компетенции. Во время прошлого президентского срока его сдерживали некоторые авторитетные специалисты в администрации. Сейчас он уже никого не слушает и полностью потерял представления о реальности. Он живет в своей параллельной вселеной, где мировые лидеры должны выполнять все его хотелки. Он атакует их без шансов на успех. Пытается приказывать тем, кто заведомо ему не подчинится. Датские и гренландские власти не отдадут ему Гренландию, Панама - Панамский канал, Саудовская Аравия не понизит цену на нефть. Россия не остановит агрессию. Украина не сдастся. Иордания и Египет не примут палестинцев из Газы. Канада не станет американским штатом. Толк от его наездов равен нулю (вернее это отрицательная для США величина), все заинтересованные стороны вежливо или не очень посылают его подальше.

Тоже и с внутренней политикой. Высылки нелегальных иммигрантов ничего не дадут. Их в США 10-15 миллионов. Высылать авиарейсами по несколько сот человек в неделю, да хоть и несколько тысяч - это как пытаться вычерпать ковшом море (кроме того это дорогое удовольствие). К тому же от нелегальных эмигрантов зависит работа целых отраслей америкаской экономики, прежде всего сельского-хозяйства. Так что ситуация с нелегалами существенно не изменится. Не упадет уровень преступности, не появятся новые рабочие места.

Повышение таможенных тарифов на импорт не приведет ни к чему, кроме роста цен. Бизнес даже при драконовских тарифах не вернет производство в США, слишком дорого там стоит рабочая сила, существенно дороже даже чем в большинстве европейских стран, не говоря уже об Азии.

Отмена экологических ограничений на бурение нефти на Аляске не приведет к быстрому росту добычи. Там нужно решить ещё массу технологических, экономических и транспортных задач. А если бы даже и привело, то неизбежное в этом случае падение мировых цен сделало бы сланцевую и северную нефть нерентабельными. Таким образом в резком росте добычи не заинтересованы сами нефтяники, и его не будет.

Про полеты Маска на Марс всерьез говорить нельзя. Кроме дополнительных миллиардов из американского бюджета в копилку Маска, вся эта история в обозримом будущем ни к чему не приведет.

То есть все хотелки Трампа обречены. Никакой "золотой век" США не ждет. В погоне за призраками Трамп может только ухудшить жизнь американцев. Максимум на что он способен - патриотично переименовывать географические объекты, да и то, это нигде, кроме США не признают. Нынешние разрекламированные атаки Трампа на реальность закончатся крахом.

Естественно, он по правилам своего ментора будет всё отрицать и пытаться выдать поражение за победу. Получится?

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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