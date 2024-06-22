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Слом произошел: как Запад перешел собственную красную линию

Владимир Огрызко
22 июня 2024, 21:57
95
Решение саммита G7, в частности, об использовании российских денег является подтверждением того, что наконец-то на Западе стали реалистично смотреть на то, что такое Россия.
Patriot
Установка Patriot / Колаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

То, что мы наблюдаем, является подтверждением того, что на Западе наконец перешли собственную "красную линию", которая их сдерживала последние два года.

Да, США в лице президента Байдена ещё продолжают бояться и искать оправдания, почему нельзя, но Европа, которая ближе к этому зверю, сделала выбор. Небольшие страны типа Дании, Нидерландов и северных стран просто демонстрируют чудеса внешнеполитической активности и смелости. Я уже не говорю о Франции, которая сейчас играет уникальную роль и становится примером политического лидерства. Думаю, такого же мы должны ожидать и от Германии, хотя здесь есть определённые моменты. Но по объёмам помощи Германия сейчас вышла в лидеры и помогает Украине всем, чем может. И информация о том, что немцы дадут очередной Patriot, является тому подтверждением.

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Поэтому думаю, что перелом произошёл. Решение саммита G7, в частности, об использовании российских денег является подтверждением того, что наконец-то на Западе стали реалистично смотреть на то, что такое Россия, и поняли, что с ней нельзя договориться. А Путин этому активно помогает: последний безумный "план мира" просто подтвердил неадекватность российского диктатора. А, следовательно, понятно, что надо что-то с этим делать.

Поэтому думаю, на Западе сейчас пойдут дальше. Это не значит, что на Западе хотят развала России и хотят, чтобы вместо одной РФ возникло 15 новых построссийских государств. К сожалению, это не так. Но разве в 1991 году история послушалась американского президента или британского премьера, которые так же не хотели распада СССР? Просто есть объективные вещи, о которых мы с вами только что говорили, и которые подтачивают изнутри эту довольно трухлявую конструкцию.

Вспомните Пригожина: ещё 200 км – и он был бы в Москве. То есть тогда какое-то чудо удержало гнилой режим Путина от падения. Путин уже убегал. Что интересно, военные сидели и просто наблюдали, совсем не выступая в поддержку своего диктатора. А некоторые люди размахивали флажками и поддерживали Пригожина.

Поэтому очень многие вещи свидетельствуют о том, что режим гнилой и падёт.

Пока что для западных партнеров это худший вариант, потому что они не знают, что дальше делать. Мой ответ прост: садиться думать, формулировать свою политику, писать сценарии, понимать, с кем надо уже сейчас начинать работать внутри России и так далее.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Владимир Огрызко, специально для Главреда

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