Слишком много планов мира для Украины, но США все не подходит

Даже вопрос с НАТО, не в интересах Дональда Трампа.

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Война в Украине и США / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Много планов мира для Украины и ни один из них… США не подходит.

Чем меньше остаётся времени до инаугурации Дональда Трампа, тем больше в информационное пространство вбрасывается разного рода диссонирующих заявлений от людей, никак не влияющих на внешнюю политику США. Но, особое внимание не столько заявлениям и фразам, порою вырванным из контекста, а целым мирным планам, которыми изобилует информационное пространство.

Немецкий сценарий, Финская модель, Израильский вариант, Китайский мирный план, Бразильский и прочие, а теперь ещё и бурно обсуждаемый план Келлога.

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План, мягко говоря, не дружащий со здравым смыслом, согласно которому Украина отказывается от НАТО, замораживается ЛБС, с россии начинают поступательно снимать санкции. Такое впечатление, что это план по принципу: "Всё получает россия и сразу", причём являющийся камуфлет ловушкой, суть которой, неминуемое продолжение войны через 2-3 года.

С другой стороны, Кит Келлог, вряд ли своим планом сможет побудить Дональда Трампа, с его MAGA, действовать именно в таком, пораженческом ключе.

Например, снятие с россии санкций – это возвращение на рынок энергоресурсов российской дешёвой нефти и газа. А кампании, какой страны сейчас получают сверхприбыли, благодаря занятию этой ниши? Правильно – США.

Заморозка войны это приостановка поставок оружия в Украину и не только, и как следствие сокращение заказов для предприятий ВПК США, а это десятки миллиардов долларов. И не просто сокращение производства, а приостановка обновления запасов Армии США, процесс чего был стремительно запущен в 2022-м.

Кстати, даже вопрос с НАТО, не в интересах Дональда Трампа. Ведь вступление Украины в НАТО позволит использовать украинские войска по территории ЕС, что может сократить присутствие американской армии, уменьшить издержки военного бюджета в Европе и к чему стремится Дональд Трамп, неоднократно критиковавший Старый свет за недостаточный вклад в альянс.

И в завершении, просто вопрос – договариваться с кем?

Со страной, которая понесла колоссальные потери в войне в Украине, армия которой истощена, влияние сузилось до уровня общения с КНДР, в Африке растёт сопротивление режимам поддерживаемым Москвой, в Сирии рушится диктатура, державшаяся на российских штыках и договариваться с этой побитой крысой о мире на условиях, которые даже лучше ультиматумов звучащих из Кремля? И именно такой план будет предлагать 47-й президент США, мечтающий сделать Америку великой снова?

Сейчас много говорят о том, что Украину не устроит тот или иной план, вбрасываемый в информационное пространство, тот или иной сценарий или некая модель. Но никто не говорит о том, а что же удовлетворяет США? Мы должны отталкиваться именно от этого – интересов США в вопросе мира в Украине. На каких условиях и, при каких обстоятельствах эти интересы будут полностью удовлетворены. И по удивительному стечению обстоятельств, интересы США больше совпадают именно с представлениями Украины о победе.

С учётом нынешнего набора западной эпистолярщины от разных авторов, разной политической принадлежности, ни один из озвученных планов не в интересах США и это хорошо.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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