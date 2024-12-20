Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Скучно стало старику Путину

Игорь Эйдман
20 декабря 2024, 08:10обновлено 20 декабря, 09:23
259
Я давно подозревал, что, убивая, он просто развлекается, как и положено маньяку.
Скучно стало старику Путину
Пуин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, скриншот

Просто скучно старику стало.

На "прямой линии" Путин выдал подлинную причину, по которой начал свою кровавую и бессмысленную агрессию. Ему просто стало скучно, захотелось "движухи" (так и назвал войну). У тиранов бывают такие причуды. Нерону стало скучно и он сжег Рим, а Путин со скуки напал на Украину, уничтожил сотни тысяч людей.

Я давно подозревал, что, убивая, он просто развлекается, как и положено маньяку.

видео дня

Я ещё до вторжения 2022 года писал здесь, что "его кроме войны уже ничего не вставляет" и он "способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолётики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем". Исходя из этого я тогда сделал вывод, что "Бесноватый готов к любой авантюре".

Прошло меньше года и он начал полномасштабное вторжение в Украину. А сейчас он фактически проговорился, что развязал войну со скуки, в поисках "движухи", удовлетворяя свою старческую похоть к войне.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Путин решил ударить по домам, напугав детей": в ЦПД прокомментировали атаку по Киеву

"Путин решил ударить по домам, напугав детей": в ЦПД прокомментировали атаку по Киеву

09:16Украина
Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

09:00Аналитика
"Ведутся тайные разговоры в Москве": Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФ

"Ведутся тайные разговоры в Москве": Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФ

08:12Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способ

Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способ

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Последние новости

09:16

"Путин решил ударить по домам, напугав детей": в ЦПД прокомментировали атаку по Киеву

09:10

Зачем отпаривать искусственную елку: гениальный лайфхак взорвал Сеть

09:00

"Мне очень сложно говорить об этом": Сергей Кияшко рассказал о своей боли

09:00

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

08:45

Выйти смогли не все: РФ устроила "Успеновский мешок" для ВСУ - DeepState

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
08:12

"Ведутся тайные разговоры в Москве": Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФВидео

08:10

Скучно стало старику Путинумнение

07:55

Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

07:07

Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробностиФото

Реклама
06:46

Киев атаковали дроны: обломки БПЛА упали в одном из районов города

06:10

Назван самый кровавый и болезненный отрезок для Россиимнение

05:55

6 дней подряд "трусит" 5-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

04:44

Гороскоп на завтра 21 декабря: Весам - неожиданный доход, Скорпионам - волна удачи

04:15

Почему нельзя говорить "знижка -50%": какую ошибку часто делают украинцыВидео

03:31

"Может соскочить крючка": что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компроматВидео

03:00

Просто, но очень вкусно: интересный вариант бутербродов со шпротами на Новый годВидео

02:10

РФ осуществила масштабную кибератаку на госреестры: сколько займёт восстановление

01:20

Неужели стиральная машинка "врет": почему стирка длится дольше, чем обещает таймер

00:09

Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой домФото

19 декабря, четверг
23:59

Заседание в формате "Рамштайн" состоится в 2025 году: Умеров назвал точный месяц

Реклама
23:42

Война или переговоры: украинцы должны принять фундаментальные решения - Блинкен

23:26

В опасности будут 2 города: что станет приоритетом РФ после потери Курахово - лейтенант

23:05

"Война длится слишком долго": Шольц договорился с Трампом о достижении мира в Украине

22:55

Враг делает ставку на малые штурмовые группы: спикер объяснил новую тактику РФ

22:51

Ситуация на фронте напряженная, численность армии РФ выросла на 100 тысяч - Сырский

22:47

"Абсолютно бездарной": украинский известный ведущий публично размазал Камалию

22:02

Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

21:49

Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Орешником": Сеть взорвалась мемамиФото

21:35

Роскошная Агилера показала свою стройную фигуру и молодое лицо

21:08

Жена Цекало впервые рискнула пожаловаться на издевательства

21:01

"Аж дома дрожали": в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы

20:38

Принц Уильям и Кейт Миддлтон использовали символичное фото для рождественской открыткиВидео

20:32

Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машиныВидео

20:25

Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа

20:10

"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

19:59

Популярные продукты подорожают на 15%: за что украинцам придется платить больше

19:41

Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

19:25

"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действияВидео

19:12

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

19:00

Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шагмнение

Реклама
18:58

Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР: Зеленский объяснил тактику РФ

18:54

Бутилированная вода, которая стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

17:58

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

17:39

"Просто отморозок": Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником"

17:16

Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

17:16

"Все, чем трясет Путин - разработки 1980-х": склады с оружием РФ опустошены на 70% - СотникВидео

17:00

Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

16:54

В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

16:38

"В январе Трамп увеличит усилия": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

16:35

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой маслаВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять