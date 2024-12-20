Скучно стало старику Путину

Я давно подозревал, что, убивая, он просто развлекается, как и положено маньяку.

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Пуин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, скриншот

Просто скучно старику стало.

На "прямой линии" Путин выдал подлинную причину, по которой начал свою кровавую и бессмысленную агрессию. Ему просто стало скучно, захотелось "движухи" (так и назвал войну). У тиранов бывают такие причуды. Нерону стало скучно и он сжег Рим, а Путин со скуки напал на Украину, уничтожил сотни тысяч людей.

Я давно подозревал, что, убивая, он просто развлекается, как и положено маньяку.

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Я ещё до вторжения 2022 года писал здесь, что "его кроме войны уже ничего не вставляет" и он "способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолётики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем". Исходя из этого я тогда сделал вывод, что "Бесноватый готов к любой авантюре".

Прошло меньше года и он начал полномасштабное вторжение в Украину. А сейчас он фактически проговорился, что развязал войну со скуки, в поисках "движухи", удовлетворяя свою старческую похоть к войне.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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