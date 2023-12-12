Скрытый тандем Залужного и Порошенко?

Порошенко имеет партийную структуру на местах, СМИ и финансы — главное, что нужно для успешных выборов.

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Залужный и Порошенко / Коллаж Главред, фото Офис президента, УНИАН

Констатирую неприятное: есть тенденции трансформации промежуточного сценария на фронте в негативный, когда мы потеряем больше территорий, чем до начала нашего наступления (это — в отдельном посте). Сейчас - о том, что имеющееся оживление политической жизни является дополнительным дестабилизирующим фактором.

Нет, пчелы — не против меда, я - не против выборов. Но беспокоит не столько потенциальная возможность участия в них В. Залужного, сколько неопределенность этого. А именно неопределенность планов главнокомандующего ВСУ порождает "размышления о будущем" у военачальников и дальше спускается в войска.

Скажу больше: лично меня очень беспокоит один из возможных вариантов, когда В. Залужный пойдет на выборы в скрытом блоке с П. Порошенко. Я слишком хорошо знаю ПОПа, чтобы быть уверенным: в такой конфигурации мы получим слабого не образованного президента и сильного премьера, который переберет на себя все рычаги управления страной во время войны. И это будет совсем не то правительство Национальной Победы, к которому я призываю. Скорее всего, "минск 3" станет неотвратимым.

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Я недавно писал о том, что М. Забродский может быть назначен вместо В. Залужного. Не касаюсь профессиональных качеств Забродского. Важно, что он имеет дружеские отношения и с П. Порошенко, и с В. Залужным, и является отличным связующим звеном между ними.

Порошенко имеет партийную структуру на местах, СМИ и финансы — главное, что нужно для успешных выборов. Он очень хочет вернуться. Сам он не проходной, поэтому охотно сыграет в скрытый тандем и в полную использует высокий рейтинг Залужного.

Все это не только предсказания и догадки. Мне рассказали, что над резонансной статьей в "экономист" Залужный работал вместе с Забродским и медийными специалистами от Порошенко. Соответственно, поэтому и жесткая реакция ОП на нее. Если это так, то Порошенко не выпустили из Украины, чтобы он не начал продвигать эту схему за рубежом. А он такое умеет и возможности имеет.

И все это на фоне искренней общественной кампании "Руки прочь от Залужного!"... Нельзя допустить повторения 1919 года, когда раздор и политические игры между руководителями тогдашней Украины привели к ее поражению.

Поэтому настаиваю именно на определенности. Со своей стороны, В. Залужный как человек, пользующийся доверием общества, должен четко, по-военному внести ясность: планирует ли он оставаться в войске или пойти в политику. А ОП, соответственно, продемонстрировать, что к главнокомандующему если и есть претензии, то исключительно профессиональные, без политических подтекста.

Иначе не одержим победы.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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