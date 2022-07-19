Скромные успехи Байдена в Саудовской Аравии

Джо Байден: итоги визита в Саудовскую Аравию / Reuters

По поводу визита Байдена в Саудовскую Аравию.

Я считаю, что он был скромным, а американцам достичь всего не получилось, по крайней мере на ближайшее время.

Из позитивного для Штатов.

Саудовская Аравия разрешила полеты любых самолетов в Израиль через свое воздушное пространство. Важное и символическое решение, которое продвигали американцы, в том числе в рамках возможной нормализации отношений между Израилем и Саудией.

США выделили $ 1 млрд на продовольственную безопасность региона. Тем самым, США показали, что будут заниматься этой важной для Ближнего Востока темой и попробуют им помочь смягчить последствия войны в Украине.

Сделка по передаче Саудовской Аравии островов в Красном море завершена. Финальный штрих сделали американцы, приняв решение вывести с островов Тиран и Санафир свои миротворческие войска, заранее заполучив согласие Израиля.

США обязались выделить $ 3 млрд в следующие 2 года на инфраструктурные проекты в регионе. Такая инвестиция, по сути, попытка США включиться в строительство новых транспортно-логистических связей, усиливающими интеграцию между региональными игроками (прежде всего, Израилем, Египтом и Саудией), особенно после передачи Эр-Рияду островов Тиран и Санафир в Красном море.

Из негативного для США.

Им не удалось заполучить никаких конкретных обязательств от Саудовской Аравии по поводу нефти. Принц Мухаммед бин Сальман заявил, что максимум, на что могут рассчитывать американцы - это увеличение добычи с нынешних почти 12 до 13 миллионов баррелей нефти в день, и то не сразу, а лишь до 2027 года. По словам саудовцев, это предел их мощностей. Другими словами, нефть останется высокой, а заместить российскую на европейском рынке будет сложнее и дольше.

Саудовская Аравия и страны региона сохраняют прежнюю позицию нейтралитета в вопросах российско-украинской войны. Убедить их встать на сторону Вашингтона и их европейских союзников у Байдена не получилось. Арабы всё также считают, что диверсификация внешних связей и балансирование - лучшая политика на данный момент. Они не верят в гарантии США.

У США не получилось убедить страны региона создать некое подобие антииранского / антикитайского / антироссийского регионального альянса на базе связки Израиль + аравийские монархии Залива. Ожидаемо, оказалось, что угроза Ирана воспринимается по разному. Саудия и ОАЭ не спешат выходить в конфронтацию с Ираном, а Катар, Оман и Кувейт стараются поддерживать с ним отношения.

Та часть визита, что касалась "прав человека", была провальной. Критика Байдена по итогам поездки лишь усилилась, в том числе внутри его Демпартии. Медийно, саудовцы переиграли американцев, а убедить электорат в том, что поездка была полезной, Байдену не удалось.

Саудовская Аравия не спешит нормализовать отношения с Израилем. После визита Байдена, Эр-Рияд поспешил охладить ожидания американцев, и заявил, что разрешение на перелёты в Израиль не является началом нормализации, и вообще, саудовцы хотят решения палестинского вопроса прежде, чем формализуют свои отношения с Израилем.