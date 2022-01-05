Скоро "ковид" станет "новым свиным гриппом" / Фото Reuters

Немного итогов медицинских аспектов пандемии в 2021 году.

Начну с общемировых уроков:

- массовый "ужас-ужас" перед неизвестным закончился, и мы вернули контроль над своей жизнью, хотя бы в рамках определенных ограничений;

- все желающие в странах Европы, Северной Америки и части Азии получили доступ к вакцинам, которые доказали свою краткосрочную эффективность по защите от смерти от Ковида, в том числе его новых вариантов;

- в то же время, окончание пандемии путем получения коллективного поствакцинального иммунитета - R.I.P.;

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- однако летальность существенно снизилась, и с высокой вероятностью довольно скоро КОВИД станет "новым (свиным) гриппом",

- достижение, которое осталось недостаточно оцененным - наконец доказанный воздушный (аэрозольный) путь распространения SARS-CoV-2 инфекции, как основной, и, вероятно, не только для Ковида. Параллельно наконец научно доказана эффективность хирургических и М95 масок, не говоря о FFP2-3, а также отрытых окон. Вместо этого мытье дезинфицирующими средствами можно прекратить;

- врачи повысили квалификацию по диагностике, лечению и профилактике вирусных пневмоний и их осложнений - дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресс-синдрома и тромбозов, а также миокардита. Будем честными: некоторые из них впервые открыли для себя пульс-оксиметр;

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Все это останется с нами после ковида.

А вот украинцам, пожалуй, повезло больше всех. Именно благодаря ковиду они получили централизованную подачу кислорода, аппараты для вентиляции легких, томографы и ремонты в старых больницах. А украинским медикам ковид уже начал приносить бонусы к зарплатам от напуганной власти - чтобы совсем не разбежались. Ибо перспектива электората с вилами становится более реальной.